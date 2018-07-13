替喪命工人回饋教會 肇事富少父母再發聲明

2018年07月13日 18:12 中時 陳鴻偉

心靈海集團游姓富少開快車造成2死3傷，均為「心靈大師」的創辦人父母13日再發聲明，表示不幸喪生的張姓工人，生前曾表示希望回饋自己信奉的教會，以及一直照顧他的哥哥，游的父母表示他們知道這件事後，會按張的遺願進行回饋，外界認為游家表態願意出錢捐贈、資助這些對象。

游姓富少父母的聲明截錄如下：

「我們是游瀚甯的父母。我們要再一次致上我們對整個社會大眾、媒體朋友一份歉意；以及因為這個事件所帶給社會的動盪與不安，我們深深感到抱歉。我們仍然會繼續盡心盡力、做我們所能做的一切。最重要的，那就是讓傷者能夠盡快的在最好的照護中盡快康復；讓逝者能夠得到靈魂的安息，以及給予逝者家屬安慰與關懷，一起走過這巨大的悲痛。

我們知道這份悲痛與遺憾已無法挽回，我們會盡我們所有能做的沒有條件也沒有藉口的來彌補我們應該負的所有責任，包括財務上的補償以及精神上的撫慰。

對於這次不幸離開我們的逝者，我們希望他們的靈魂能夠得到安息，除了盡心照顧好他們的親人之外，我們更在乎的是逝者是否有人生未完成的遺願。在這些過程當中，有著許許多多感人的故事；透過這些故事幫助我們看到了悲痛背後送給我們愛的力量。

對於逝者張先生，我們聽到了一段關於他的故事。松祥在生命低谷的時候，除了他的哥哥們與家人們的支持以外，教會也在這段期間給了他很多幫助，讓他度過人生中黑暗、困頓的階段。因此他有個心願，希望有天有能力去奉獻給教會與回饋他的哥哥。我們看到了一個心存感恩的靈魂。

每次我們的探望傷者○○（受傷工人），反而受到他的安慰。他說：「沒有人想要發生這樣的事，現在好起來比較重要！」他還錄一段影片來鼓勵瀚甯，彼此互相打氣。傷者的媽媽身為慈濟師姐，不但不曾給予我們任何苛責，反而以同理心來安慰我們。看到俊權及媽媽在痛苦中還能保有樂觀與同理心，我們看到了那份慈悲。

對於如同我們自己女兒（游男喪生女友），她的母親以及她的家人是如此的慈悲，他們在巨大悲痛中，總還是關懷著其他受苦的人。映采的母親及家人以慈悲和愛來面對一切，並與家屬們為這次事件的逝者、傷者，瀚甯來持咒回向。

身為肇事者的父母，我們除了再次再次的深深致歉，更要化悲痛為力量，以實際的行動來圓滿善後。請社會大眾朋友放心，我們的態度就是對於逝者、傷者負起我們所有應負的責任，支持守護他們提出任何照護的需要，我們將持續的守護，陪伴傷者早日康復、逝者家屬早日走出這段傷痛；為這一切付出我們該負起責任。期待用我們實際行為，透過這個事件來轉換成對我們所居住的美麗的島嶼，台灣，一份未來的力量。敬請社會大眾與媒體朋友們給予我們正能量的祝福。再次送上我們深深的感激以及我們的抱歉。」

(中時 )