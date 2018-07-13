相隔10年再登北影舞台 范逸臣重現《海角七號》經典曲

范逸臣。（台視提供）

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舒米恩。（台視提供）

台北電影獎20歲，范逸臣與舒米恩將在14日的頒獎典禮上帶來多首曾入選的熱血歌曲致敬。范逸臣回想10年前因電影《海角七號》受邀演出，是他第一次演唱歌曲〈無樂不作〉，相隔十年後他要再次登上典禮演唱，「很高興，10年後再次站上這舞台讓我感觸良多。」

舒米恩坦言接下表演重擔的心情是既期待又緊張：「很開心受邀演出，這次的歌曲大多是電影裡的歌，要挑戰唱別人的歌不容易。」私底下工作繁忙的兩人常在國內外演出，平時大多在通訊軟體上互動，范逸臣笑說：「舒米太忙了，很難約！」舒米恩則回︰「感謝台北電影獎，讓我們有機會碰面！」

歌手范逸臣與舒米恩兩人為了台北電影獎的演出下足功夫，特別找了編曲老師重新編曲，將多首電影歌曲串成組曲，除了加緊排練外，范逸臣特地找了電影片段幫助自己進入歌曲的意境，他解釋：「因為這些音樂與電影密不可分，找了一些片段來參考，幫助自己演唱時更有感覺。」過去舒米恩曾邀請范逸臣擔任演唱會嘉賓，同樣來自台東阿美族的兩人合作起來默契十足，范逸臣表示：「因為我們都是阿美族又都是創作者，自然有些默契很快就找到合唱的共鳴點。」舒米恩也打趣的說：「我們阿美族最不會講笑話，但是很會唱歌，希望大家會喜歡我們的表演。」

另一段表演將由知名DJ— DJ Code帶來電子音樂創作，從今年入選台北電影獎的40部電影配樂中挑選出適合該主題及富有表演張力情緒之歌曲，重新編曲、串連，結合影像藝術創作。

DJ Code曾在2015年6月份代表台灣前往全世界最大、票房最高的英國國際音樂節Glastonbury演出，還曾替金馬獎獲獎影片《盛夏光年》做過電影配樂，他獨特的音樂創作風格融合了東方傳統與現代的樂器以及西方電音的元素，獨具格調質感的音樂完美演繹東西方精神，勢必為觀眾帶來令人耳目一新的視聽盛宴。

第20屆台北電影獎頒獎典禮台灣電視台（台視主頻）將於7月14日晚間7點全程live轉播。

(中時 )

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