還沒全面開賣 陳綺貞粉絲先敲碗喊加場

2018年07月13日 18:13 中時 蔡琛儀

陳綺貞明年1月將四度攻上台北小巨蛋。(添翼提供)

陳綺貞將在明年1月舉辦出道20週年小巨蛋演唱會，14日將全面啟售，日前開放添翼會員第一階段購票，僅僅41秒瞬間完售，讓不少網友紛紛在她IG上留言：「緊張到邊搶票邊乾嘔。」更早已有人要求加場；北京、香港、馬來西亞、新加坡，甚至美國的歌迷，都期待演唱會能巡迴各地。

她自從加入社群網站後，IG麻瓜實力大躍進，常常和歌迷互動，近日更自創「夏天三十種玩法」標籤，和大家分享生活，從海邊看海龜、到仰望香港的夜空，一系列連載的文字與照片，引起廣大迴響。她也難得自己宣傳演唱會，笑稱：「買幾張陳綺貞演唱會的票」是夏天三十種玩法的第10種，讓粉絲紛紛拜託她別再宣傳。

這次演唱會推出380元的佛心票價，陳綺貞說：「我知道有很多人是存了很久的錢，然後花了很久的時間說服你們的父母，然後坐了很遠的火車，可能今天還不知道要住在哪裡，然後無論如何都一定要來參加這場演唱會，一起體驗音樂裡的孤獨和自由，謝謝你們都來了。」

「陳綺貞20週年演唱會－漫漫長夜 Cheer20」，演唱會全區域門票將於今天晚上9點正式全面啟售，添翼也同步開賣高鐵、航空套票，並宣布16日(含當日)前購票，就能獲得「漫漫長夜」演唱會海報，讓大家留念收藏，購票洽添翼官網。

(中時 )