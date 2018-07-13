栽培年輕人30年 張艾嘉1天只睡6小時

張艾嘉不管再忙，都堅持基金會的經營。（粘耿豪攝）

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談到果實基金會的育才，張艾嘉有相當多的想法與願景。（粘耿豪攝）

張艾嘉創辦「果實基金會」30年，13日出席記者會聊心路，為了栽培有志從事藝術相關工作的年輕人，身兼導演、演員、評審數職的她30年來可說是天天忙得不可開交，算了算：「1天只睡6小時吧！」

她今年又多了奧斯卡評委身份，消息公佈當天早上醒來發現一大堆恭喜簡訊湧入，她才知道這個消息。至於有沒有跟今年一同獲選的金城武、劉德華討論這件事？她開玩笑說：「金城武沒那麼好找，可能要在線上遊戲才會見到。劉德華比較好溝通。」她成為評委後發現其實已有許多華人擔任此職，認為對於推廣華語電影是一件好事。

除了電影，基金會是她最心繫之事，透露第一桶金來自於當年拍攝衛生棉廣告，起步後前20年她堅持不募款，因為擔心基金會方向會受資助者左右，每年所需的100萬元經費，都是靠她演戲、演講一點一滴慢慢投入。

她致力基金會免不了號召同業好友幫忙，早期代言人包括張曼玉、劉德華、五月天等明星，劉若英、李心潔、黃韻玲、姚謙等人都當過講師，至於她自己過去沒答應講課，不過今年可能會破例，透露年底會公佈將有「大卡司」加入講師行列。

她周六在台北電影節頒完獎後，將馬上趕往北京，再到馬來西亞拍攝電影《夕霧花園》，行程相當緊湊。《夕霧花園》雖是李心潔與她師徒聯手的作品，但因為她演的是「年老後的李心潔」，所以兩人沒對到戲，跟男主角阿部寬更是無緣，她故作有些惋惜：「跟阿部寬沒見到面，只在腦中...但反正他那麼高，也就算了。」

今年是果實30周年，同時也是「聽我說故事藝術創作營」的第10屆。加入香港、新加坡的高中生，以及從過去曾受果實栽培的台灣學生，3地的學子們，齊聚台北，接受不同藝術領域專業講師的指導，並將於歲末年終時，在台北Legacy舉辦2場公開成果發表會。基金會也與長期致力藝術發展的「台北國際藝術村」合作6場系列講座活動，鎖定高中階段的青年學子們一同參與，邀請各領域、世代、族群在此交會，創造彼此相遇與對話的場域，建構一個充滿豐富和差異的感知世界。

(中時 )

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