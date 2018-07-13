還會接公職？ 邱太三：處理幹話的位子絕對不去

即將卸任的法務部長邱太三在歡送會中稱讚法務部同仁是他共事過最強的團隊。（張孝義攝）

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陳明堂代表法務部贈送邱太三1個iPAD，讓家裡沒有電視的邱太三可以上網以免與社會脫節。（張孝義攝）

法務部13日下午舉行卸任部長邱太三的歡送會，邱太三離情依依的向法務部的歡送同仁表示，法務部是他共事過最強的團隊，也許他暫時離開法務部，但是他的心永遠跟大家在一起。

歡送會由法務部政務次長陳明堂「開場」，他讚揚邱太三在部長任內的魄力與提當，例如矯正署一次增加400個員額，邱部長在與行政院人事、主計單位的溝通「酒沒有少喝」，為法務部爭取更多的資源。

不過，陳明堂話峰一轉的吐糟邱太三說「2年前你來法務部我事先不知道，現在你要離開法務部，我還是事先不知道」。引得邱太三哈哈大笑。

邱太三跟歡送同仁話別時感性的說，2年來大家從陌生好奇的邱太三，到現在搞笑好玩的邱太三，從嬉皮笑臉到腦力激盪，法務部的諸多業務，檢察、廉政、執行到矯正，他深深感覺法務部同仁是他共事過最強的團隊。

邱太三說，台灣過去20年在社會政治的重大轉變過程，銜接得不是很順遂，導致今天社會在任何議題上吵翻天，有1位朋友認為他離開公職可以休息了，但也好奇「有那個位子你怎麼不接」？他回答朋友，那個位子要處理一些幹話，他一點興趣也沒有，絕對不會去。

邱太三強調，工作一定要是實際的工作，不管好壞都會繼續往前走，他不在乎別人的評價，因為「如果我有錯我自己會改，如果我沒錯，你講什麼我不必在乎」。最後邱太三說，也許他暫時離開法務部，但是他的心跟大家在一起。

(中時 )

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