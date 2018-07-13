還會接公職？ 邱太三：處理幹話的位子絕對不去

2018年07月13日 18:41 中時 張孝義

陳明堂代表法務部贈送邱太三1個iPAD，讓家裡沒有電視的邱太三可以上網以免與社會脫節。（張孝義攝）

法務部13日下午舉行卸任部長邱太三的歡送會，邱太三離情依依的向法務部的歡送同仁表示，法務部是他共事過最強的團隊，也許他暫時離開法務部，但是他的心永遠跟大家在一起。

歡送會由法務部政務次長陳明堂「開場」，他讚揚邱太三在部長任內的魄力與提當，例如矯正署一次增加400個員額，邱部長在與行政院人事、主計單位的溝通「酒沒有少喝」，為法務部爭取更多的資源。

不過，陳明堂話峰一轉的吐糟邱太三說「2年前你來法務部我事先不知道，現在你要離開法務部，我還是事先不知道」。引得邱太三哈哈大笑。

邱太三跟歡送同仁話別時感性的說，2年來大家從陌生好奇的邱太三，到現在搞笑好玩的邱太三，從嬉皮笑臉到腦力激盪，法務部的諸多業務，檢察、廉政、執行到矯正，他深深感覺法務部同仁是他共事過最強的團隊。

邱太三說，台灣過去20年在社會政治的重大轉變過程，銜接得不是很順遂，導致今天社會在任何議題上吵翻天，有1位朋友認為他離開公職可以休息了，但也好奇「有那個位子你怎麼不接」？他回答朋友，那個位子要處理一些幹話，他一點興趣也沒有，絕對不會去。

邱太三強調，工作一定要是實際的工作，不管好壞都會繼續往前走，他不在乎別人的評價，因為「如果我有錯我自己會改，如果我沒錯，你講什麼我不必在乎」。最後邱太三說，也許他暫時離開法務部，但是他的心跟大家在一起。

(中時 )