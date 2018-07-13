愛部落(i-Tribe)戶外免費無線寬頻 台東巴喜告開通典禮

原民會在台東縣延平鄉巴喜告部落舉行愛部落(i-Tribe)無線寬頻開通典禮。（楊漢聲攝）

友善列印
中時

「有i-Tribe讓愛有感」，原住民族委員會13日於台東縣延平鄉巴喜告部落舉辦「愛部落(i-Tribe)無線寬頻開通典禮」，由原民會主委夷將Icyang、台東縣長黃健庭等貴賓主持拉幕開通，讓各界實際體驗愛部落(i-Tribe)無線上網的便利功能，並立即與其他6個部落連線。

原民會自5年前推動「建構原住民族地區無線寬頻環境計畫」，於原民部落建置「愛部落 (i-Tribe)」網路系統，推動原鄉地區無線寬頻公益應用服務延伸，促進原鄉無線網路普及率與使用率，並引動業者拓展無線寬頻公益應用市場版圖，提升原民部落的網路覆蓋率與頻寬。

開通典禮於上午11時舉行，包括黃健庭縣長、立委劉櫂豪、Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）等貴賓與會，在開通後並當場透過愛部落 (i-Tribe)網路系統，與屏東縣新來義社區、台東縣金崙部落、真柄部落、花蓮縣春日部落、宜蘭縣寒溪巷部落、桃園市比亞外部落，進行跨縣市、跨部落的即時視訊連線。

原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod表示，今年開始「前瞻計畫-原住民族部落免費戶外無線寬頻上網」持續愛部落(i-Tribe)的建置，累計至今已在全國190個原民部落，進行愛部落(i-Tribe)免費戶外無線網路(WiFi)的建置與網路頻寬的提升，是以國家資源投入於原民部落免費無線網路的政策。

原民會指出，只要打開手機、平板電腦等行動裝置，登入愛部落(i-Tribe)之後，可以立即享受戶外公共免費上網、原鄉醫療巡診、數位學習、觀光旅遊、電子商務等各類服務；愛部落(i-Tribe)涵蓋部落的主要住宅區與公共區域，帶來隨時隨地上網的便利，有助於縮短城鄉數位差距。

(中時 )

法克冠軍之爭 家樂福快閃店為法… 最後一天吐真心話 賀陳旦最大遺…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。