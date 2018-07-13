愛部落(i-Tribe)戶外免費無線寬頻 台東巴喜告開通典禮

2018年07月13日 18:54 中時 楊漢聲

「有i-Tribe讓愛有感」，原住民族委員會13日於台東縣延平鄉巴喜告部落舉辦「愛部落(i-Tribe)無線寬頻開通典禮」，由原民會主委夷將Icyang、台東縣長黃健庭等貴賓主持拉幕開通，讓各界實際體驗愛部落(i-Tribe)無線上網的便利功能，並立即與其他6個部落連線。

原民會自5年前推動「建構原住民族地區無線寬頻環境計畫」，於原民部落建置「愛部落 (i-Tribe)」網路系統，推動原鄉地區無線寬頻公益應用服務延伸，促進原鄉無線網路普及率與使用率，並引動業者拓展無線寬頻公益應用市場版圖，提升原民部落的網路覆蓋率與頻寬。

開通典禮於上午11時舉行，包括黃健庭縣長、立委劉櫂豪、Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）等貴賓與會，在開通後並當場透過愛部落 (i-Tribe)網路系統，與屏東縣新來義社區、台東縣金崙部落、真柄部落、花蓮縣春日部落、宜蘭縣寒溪巷部落、桃園市比亞外部落，進行跨縣市、跨部落的即時視訊連線。

原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod表示，今年開始「前瞻計畫-原住民族部落免費戶外無線寬頻上網」持續愛部落(i-Tribe)的建置，累計至今已在全國190個原民部落，進行愛部落(i-Tribe)免費戶外無線網路(WiFi)的建置與網路頻寬的提升，是以國家資源投入於原民部落免費無線網路的政策。

原民會指出，只要打開手機、平板電腦等行動裝置，登入愛部落(i-Tribe)之後，可以立即享受戶外公共免費上網、原鄉醫療巡診、數位學習、觀光旅遊、電子商務等各類服務；愛部落(i-Tribe)涵蓋部落的主要住宅區與公共區域，帶來隨時隨地上網的便利，有助於縮短城鄉數位差距。

(中時 )