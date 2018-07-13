台南》小英到佳里 要鄉親支持黃偉哲市長得票80、90％

2018年07月13日 18:53 中時 鄭雅文

蔡英文替廟方揭匾。

總統蔡英文13日下午到佳里區金唐殿揭匾，受到鄉親熱烈歡迎，她說，總統選舉在佳里得票72％是全國最高票的地方，很感恩鄉親支持，並感謝鄉親借她市長賴清德來當院長，也希望繼續支持黃偉哲選市長，讓他得票率，能達8、90％。

蔡英文表示，看到有民眾寫著加油和勇往直前的標語很感動，並指政府2年多來做很多事情，如年金改革好幾個總統要做都沒做，剛當選時我們最有本錢來做，選擇有本錢時做最困難的是，對台灣人有交代，而且年金改革已經完成，民眾也不用擔心年金破產。

她說，這兩年多的經濟，2016年接手政權，2015年底經濟成長率只有0.78，剛接的時候很多人說蔡英文要保1，2017年經濟成長到2.78，現在經濟成長率則已破3，經濟越來越好，失業是17年來最低的時候，政府這兩年都在打拚，以前國民黨說民進黨不會處理經濟問題，我要跟大家說民進黨很會處理經濟問題越來越好。

蔡英文還表示，要跟台南市民說聲謝謝，把市長借給她當行政院長，並誇讚院長賴清德很努力，並要鄉親替賴院長的行政團隊鼓掌。更說台南很多經驗是中央的執政典範，要讓台南的好故事繼續寫下去，台南繼續創新，台南創新變台灣創新，因此接棒的人很重要，黃偉哲是佳里人、在地人，得票率要80％、90％，我會回來算票，拜託支持優質的黃偉哲。

(中時 )