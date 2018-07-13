漫畫大師手塚治虫誕辰90週年 長子手塚真嘆：連一張簽名都沒有

2018年07月13日 21:24 中時 許文貞 、 鄧博仁

為了紀念日本漫畫之神手塚治虫誕生90週年，與手塚製作聯名開展，13日起誠品敦南店獨家開設「手塚治虫書店」紀念展，展出近200張手塚治虫漫畫分鏡圖，並將原子小金剛、怪醫黑傑克等六部經典作品放大成200倍的巨型漫畫展出。日本漫畫之神手塚治虫兒子手塚真也特地來台參加開幕。(鄧博仁攝)

為了紀念日本漫畫之神手塚治虫誕生90週年，與手塚製作聯名開展，13日起誠品敦南店獨家開設「手塚治虫書店」紀念展，展出近200張手塚治虫漫畫分鏡圖，並將原子小金剛、怪醫黑傑克等六部經典作品放大成200倍的巨型漫畫展出，一開展即吸引許多民眾前往觀看。(鄧博仁攝)

為了紀念日本漫畫之神手塚治虫誕生90週年，與手塚製作聯名開展，13日起誠品敦南店獨家開設「手塚治虫書店」紀念展，展出近200張手塚治虫漫畫分鏡圖，並將原子小金剛、怪醫黑傑克等六部經典作品放大成200倍的巨型漫畫展出，一開展即吸引許多民眾前往觀看。(鄧博仁攝)

為了紀念日本漫畫之神手塚治虫誕生90週年，與手塚製作聯名開展，13日起誠品敦南店獨家開設「手塚治虫書店」紀念展，展出近200張手塚治虫漫畫分鏡圖，並將原子小金剛、怪醫黑傑克等六部經典作品放大成200倍的巨型漫畫展出，一開展即吸引許多民眾前往觀看。(鄧博仁攝)

今年是日本漫畫大師手塚治虫誕辰90週年，他的長子、動畫導演手塚真來台參加講座。接受專訪時，提及神之一般的父親，手塚真表示，「大家都稱他是漫畫之神，但他都說，不覺得自己是個大人物，他就是一個漫畫家。」

手塚真笑說，童年記憶中的父親真的太忙，通常只有晚餐時間能見到面，有時一週只能見到一次，因此也沒有和父親一起畫畫的回憶。他甚至連一張父親的親筆簽名都沒有，「許多人會給我看他們收藏的手塚治虫簽名，我只能萬般羨慕。」

手塚治虫生於1928年，從小就熱愛畫漫畫，在他母親的鼓勵下，讀到醫學博士之後放棄行醫，成為職業漫畫家，自40年代起陸續創作《原子小金剛》、《森林大帝》、《緞帶騎士》、《怪醫黑傑克》等700部精彩作品，畫出史上第一部連載漫畫和少女漫畫，是日本當今動漫盛世的重要推手。

手塚真從小就在漫畫堆中成長，近年也將父親的《怪醫黑傑克》、《佛陀》等作品改編成動畫，他笑說，「以前看父親工作非常忙碌，曾經在心裡暗自想，未來絕對不要做動漫，沒想到過如今還是走上這一行。」

手塚真回憶，對於創作十分嚴謹的父親，雖然嚴禁任何人亂碰原稿，私下對小孩卻是萬般疼愛。他童年時很喜歡跑進父親的書房玩耍，還曾在貴重的書上亂畫，都沒有被責罵，「父親工作被我打擾，卻不想直接趕我離開，就偷偷請媽媽進來把我帶出去。」

手塚真出生那年，手塚治虫正好剛剛成立「虫製作公司」，著手將漫畫改編成動畫。手塚真從小在耳濡目染之下，10歲就立志成為電影導演，「在動漫畫之外，父親其實也非常喜歡看電影，如果他沒有成為漫畫家，應該會拍電影吧？所以當他知道我拍電影時，非常的高興。不過他也告訴我，電影的世界很殘酷，千萬不要放棄。」

手塚真表示，父親帶給他最大的影響是創作的精神，「他在創作時不會去思考賣不賣座。他非常珍惜每一部作品的力量，無論是漫畫或動畫，每一個角色設定、故事劇情，都有他想要傳達給讀者的訊息。」

手塚真表示，父親是個懷有夢想的人，「他的故事裡無論是畫過去或未來，都充滿了超越想像的力量。透過他的作品，也能感受到他對於漫畫、動畫、追求夢想的堅定意志。」

(中時 )