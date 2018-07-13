最後一天吐真心話 賀陳旦最大遺憾是這個

交通部長賀陳旦最後一天上班，大方透露心中遺憾。（陳祐誠攝）

友善列印
中時

行政院宣布內閣改組，交通部長賀陳旦即將卸任，預定下周一舉行部長交接，交通部今為他舉行歡送茶會，當他被媒體問到「有沒有任內未完成的工作成為遺憾？」賀陳坦言，連續假期夜間國道不收費，沒有能夠讓社會接納這是件錯誤的事情，「這是我的遺憾」。

賀陳旦在歡送茶會之後接受媒體訪問，他說自己是工作變動比較多的公務員之一，大多時間待在公家機關、少數在民間，就是因為時常變動，自己對於新環境的融合或離開，沒有那麼多感情放不下的部分，這已經是生活的必然，甚至專業的自我要求。

賀陳旦指出，交通部有很多工作的事情，不希望中斷或出現變化，鼓勵同仁繼續完成任務。至於院長賴清德說他另有任用，賀陳表示沒有聽說去向，也沒有進一步可以報告大家的事情。

被問到是否被高層「逼退」，賀陳旦先驚呼一聲，並澄清沒有這種字眼，政府團隊本來就是靠接力才能保持活力，必要時做方向調整，自己算是多跑一圈了，這次配合整府在任務上調整隊形，離開並沒有掛礙。

談到未完成的工作有沒有遺憾？賀陳旦起初說「沒有」，但思索幾秒後，又改口說「有」，強調在連假國道夜間免收費這塊，沒有讓社會接納這是錯誤的事情，是他心裡的遺憾。賀陳說，不能在ETC已經用這麼多數字告訴我們事實以後，還用習慣性的做法讓這個錯誤延續下去。

對於自己「多跑一圈」的說法，賀陳旦說自己的人生規劃原先就是如此，長官也都了解，過去沒有主動提出辭職，但有表示出，隨時可以配合調整。

賀陳旦表示，網路對交通部而言是助力，也是很大的威脅，在人人有機會上網表達意見的時候，事情是否真實或能夠深入分析，往往受到限制，例如每次連續假期，就會有人批評「又塞車了」，大家還是求證一下比較好。

至於退休後第一天，賀陳旦說自己想先去修腳踏車，騎腳踏車、搭公共交通工具遊台灣，人生下一步，「就讓他自然發生吧！」

(中時 )

愛部落(i-Tribe)戶外免費無線寬… 苗縣長徐耀昌媒合免稅店 將台灣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。