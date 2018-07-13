最後一天吐真心話 賀陳旦最大遺憾是這個

2018年07月13日 18:58 中時 陳祐誠

行政院宣布內閣改組，交通部長賀陳旦即將卸任，預定下周一舉行部長交接，交通部今為他舉行歡送茶會，當他被媒體問到「有沒有任內未完成的工作成為遺憾？」賀陳坦言，連續假期夜間國道不收費，沒有能夠讓社會接納這是件錯誤的事情，「這是我的遺憾」。

賀陳旦在歡送茶會之後接受媒體訪問，他說自己是工作變動比較多的公務員之一，大多時間待在公家機關、少數在民間，就是因為時常變動，自己對於新環境的融合或離開，沒有那麼多感情放不下的部分，這已經是生活的必然，甚至專業的自我要求。

賀陳旦指出，交通部有很多工作的事情，不希望中斷或出現變化，鼓勵同仁繼續完成任務。至於院長賴清德說他另有任用，賀陳表示沒有聽說去向，也沒有進一步可以報告大家的事情。

被問到是否被高層「逼退」，賀陳旦先驚呼一聲，並澄清沒有這種字眼，政府團隊本來就是靠接力才能保持活力，必要時做方向調整，自己算是多跑一圈了，這次配合整府在任務上調整隊形，離開並沒有掛礙。

談到未完成的工作有沒有遺憾？賀陳旦起初說「沒有」，但思索幾秒後，又改口說「有」，強調在連假國道夜間免收費這塊，沒有讓社會接納這是錯誤的事情，是他心裡的遺憾。賀陳說，不能在ETC已經用這麼多數字告訴我們事實以後，還用習慣性的做法讓這個錯誤延續下去。

對於自己「多跑一圈」的說法，賀陳旦說自己的人生規劃原先就是如此，長官也都了解，過去沒有主動提出辭職，但有表示出，隨時可以配合調整。

賀陳旦表示，網路對交通部而言是助力，也是很大的威脅，在人人有機會上網表達意見的時候，事情是否真實或能夠深入分析，往往受到限制，例如每次連續假期，就會有人批評「又塞車了」，大家還是求證一下比較好。

至於退休後第一天，賀陳旦說自己想先去修腳踏車，騎腳踏車、搭公共交通工具遊台灣，人生下一步，「就讓他自然發生吧！」

(中時 )