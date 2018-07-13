台中》東勢訪果農 盧秀燕要林佳龍體恤農民苦

國民黨台中市長參選人盧秀燕13日前往東勢區觀光休閒果園關心果農及颱風後損害狀況，為農民發聲。（張妍溱翻攝）

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國民黨台中市長參選人盧秀燕13日前往東勢區觀光休閒果園關心果農及颱風後損害狀況。特別是東勢水梨，果型圓整，吃起來甜度飽滿，深獲消費者喜愛；盧秀燕提及，台中市高麗菜、椪柑等蔬果價格低迷、產銷失衡，林佳龍忽略農民之苦；農業局回應，今年椪柑外銷上千公斤至加拿大，農民很滿意。

「政府管控與輔導明顯失能！」盧秀燕指出，民進黨執政陸續發生香蕉、鳳梨、火龍果等果價暴跌，連台中市的高麗菜、椪柑等蔬果價格也出現價格低迷、產銷失衡的現象，批評林佳龍忽視農民之苦、愛玩政治操作，從不反省檢討。

農業局表示，全國貿易商、農會、農民團體及合作社場向台中農民收購所生產的荔枝外銷，可依實際外銷出口量由農業局補助每公斤10元；今年7月11日2160公斤紅龍果海運到加拿大多倫多市連鎖超市試賣，獲得好評，幫助台中優質農產行銷全世界維持作物產銷管道暢通。

盧秀燕表示，林佳龍帶領的市府團隊，農業發展基金執行狀況其差無比，2016年度農發基金編列2億5千萬預算執行率不到3成，另「創業補助計畫」、「契作安全蔬菜計畫」、「營農計畫」等也被議會糾舉執行低落。

農業局回應，農業發展基金自2016年截至目前，執行率至少7成以上。另「輔導營農旗艦計畫」部分，包括「青年加農賢拜傳承計畫」、「全民農業講座計畫」等，2016年截至目前為止，經費執行率也均達7成以上。

「農民加油！贏回台中！」盧秀燕表示，台中市農產品價格暴跌，農民無語問蒼天，許多農民到服務處找她陳情，反映政府沒有妥善照顧農民；她若當選為市長，主張果菜市場或農會系統建立SOP管理機制、產銷管道暢通，扮演好照顧農業守門員的角色。

(中時 )

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