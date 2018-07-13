台中梧棲爆槍響 警逮毒品通緝犯連開14槍

2018年07月13日 18:42 中時 王文吉

台中海線爆發槍響，引發附近居民恐慌。（翻攝臉書）

台中市海線地區傍晚傳出槍響！警方13日下午循線在梧棲區佈下警網，緝捕毒品通緝犯，5時許在大智路、臨港路口發現可疑車輛，員警上前攔檢，竟遭駕駛開車衝撞，2名員警連開14槍，打中左前、右後車門及輪胎，嫌犯飛車逃逸逾1公里後，遭優勢警力制伏，2名嫌犯被帶往梧棲派出所偵訊中。

警方表示，梧棲所警員黄浚溢、陳佳裕13日下午執行青春專案勤務，傍晚5時55分於臨港路、大智路口攔檢可疑白色轎車，不料駕駛不停車，還衝撞同仁，並自右前車門丢棄數包毒品，員警通報勤務中心，發動警網攔截圍捕。

嫌犯駕車自臨港路、大智路口，飛車逃往大仁路，再大迴轉逆向行駛臨港路，警匪追逐逾1公里。員警朝白色轎車連開14槍，擊中左前及左後車輪，連續槍響引發附近居民恐慌，最後車輛動彈不得，在大智路口將2名嫌犯拉下車制伏。

警方調查，42歲邱姓駕駛有毒品及妨礙自由前科，當時與坐在副駕駛座的43歲陳姓友人，要前往大安區訪友，因身上攜帶毒品，情急之下陳男突然打開車窗，丟出2包夾鏈袋，邱男則狂踩油門逃逸。

警方連開14槍，最後將2名嫌犯逮捕，並查獲0.42克安非他命及0.21克安非他命，幸好警匪追逐過程無人受傷，也沒有民眾遭流彈波擊，但邱嫌在派出所接受偵訊時，疑因血壓升高頭暈，緊急戒護送醫。警方後續依毒品案向上溯源並循青少年毒害擴大偵辦。

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(中時 )