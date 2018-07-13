4艦1500億！巴基斯坦買走土耳其史上最大軍售

2018年07月13日 18:45 中時電子報 何宜玲

Ülkemiz, savunma sanayinde en büyük ihracatına imza attı. Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesini Türkiye olarak biz aldık. Bu, Türk savunma sanayisinde bir seferde yapılan en yüksek rakamlı ihracattır. Ülkemize, milletimize ve Pakistan’a hayırlı olsun. pic.twitter.com/Stx7G73pvL — Nurettin Canikli (@nurettincanikli) July 5, 2018

土耳其史上最大宗軍售案是總價值高達50億美元(約新台幣1500億元)的合約，這筆訂單還包括技術轉讓和30年後勤服務，由巴基斯坦購買了4艘「島嶼級」巡邏艦。

根據《防衛部落格》(Defence Blog)報導，土耳其將向巴基斯坦海軍出售4艘「島嶼級」巡邏艦，這項合約價值高達50億美元，成為土耳其史上單一出口價值最高的軍售案。巴基斯坦在去年5月就與土耳其簽訂了引進土耳其「島嶼級」巡邏艦的意向書。直到當地時間本月5日正式取得巴基斯坦招標訂單，簽下合約。

土耳其國防部長Nurettin Caniki日前在推特上發文表示，土耳其贏得了巴基斯坦海軍公開招標案，這也是土耳其史上獲得最大筆的軍火外銷訂單。成為該國國防產業的一大里程碑。

根據合約，其中2艘將在土耳其伊斯坦堡海軍造船廠建造，後續2艘將技術轉移至巴基斯坦卡拉奇造船廠(Karachi Shipyard)。負責建造的STM船廠總裁Davut Yilma則表示，每艘船艦的成本大約2.5億美元(約新台幣75億元)。

(中時電子報)