4艦1500億！巴基斯坦買走土耳其史上最大軍售

土耳其將向巴基斯坦海軍出售4艘「島嶼級」巡邏艦，這項合約價值高達50億美元，成為土耳其史上單一出口價值最高的軍售案。(圖/推特)

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中時電子報

土耳其史上最大宗軍售案是總價值高達50億美元(約新台幣1500億元)的合約，這筆訂單還包括技術轉讓和30年後勤服務，由巴基斯坦購買了4艘「島嶼級」巡邏艦。

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根據《防衛部落格》(Defence Blog)報導，土耳其將向巴基斯坦海軍出售4艘「島嶼級」巡邏艦，這項合約價值高達50億美元，成為土耳其史上單一出口價值最高的軍售案。巴基斯坦在去年5月就與土耳其簽訂了引進土耳其「島嶼級」巡邏艦的意向書。直到當地時間本月5日正式取得巴基斯坦招標訂單，簽下合約。

土耳其國防部長Nurettin Caniki日前在推特上發文表示，土耳其贏得了巴基斯坦海軍公開招標案，這也是土耳其史上獲得最大筆的軍火外銷訂單。成為該國國防產業的一大里程碑。

根據合約，其中2艘將在土耳其伊斯坦堡海軍造船廠建造，後續2艘將技術轉移至巴基斯坦卡拉奇造船廠(Karachi Shipyard)。負責建造的STM船廠總裁Davut Yilma則表示，每艘船艦的成本大約2.5億美元(約新台幣75億元)。

(中時電子報)

文章來源：Turkey to sell four Ada class corvettes for Pakistan Navy

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