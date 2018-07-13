苗縣長徐耀昌媒合免稅店 將台灣得獎作品推向國際

苗栗縣政府13日舉辦2018年巴黎國際發明展（Concours Lepine）之師生及產學合作廠商獲獎成果分享暨媒合會，提供機會讓發明作品行銷國際。（何冠嫻攝）

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縣長徐耀昌陪同昇恆昌副總江松圳（右2）了解獲巴黎國際發明展商品之特色。（何冠嫻攝）
縣長徐耀昌和昇恆昌副總江松圳（左1）逐一參觀獲獎作品，並了解實用性。（何冠嫻攝）

苗栗聯合大學工業設計系副教授徐義權帶領51人參加第117屆巴黎國際發明展，勇奪6金15銀48銅及1項特別獎佳績。縣長徐耀昌13日為這些創作搭線，與國內免稅商店第一品牌昇恆昌股份有限公司合作，將得獎作品打開通路，透過專業免稅商店行銷國際。

全世界歷史最悠久的巴黎國際發明展，今年舉辦第117屆，展期更長達12天，平均每日還有高達7萬人次參觀，徐義權帶領51人、86件作品參賽，不但讓世界看見台灣，更獲得金牌6面、銀牌15面、銅牌48面與特別獎1項的佳績。

苗栗縣政府13日舉辦「2018年巴黎國際發明展（Concours Lepine）師生及產學合作廠商獲獎成果分享暨媒合會」，由縣長徐耀昌偕同經濟部智慧財產局科長謝曉光、昇恆昌公司副總經理江松圳，逐一參觀得獎作品並了解其實用性。

會中已有30多項成功商品化的發明。徐耀昌表示，藉此分享會提供發明者躍上國際舞台之機會，昇恆昌公司採購人員將選擇適合在機場免稅商店上架的商品，行銷至國內外。 江松圳也表示，發明是為了便利生活並且實際運用，前提為商品化，因此提供在桃園與高雄機場的昇恆昌免稅店為平台，讓國際旅客購買。除了能將發明打開行銷通路外，還能讓國際見識台灣的軟實力。

(中時 )

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