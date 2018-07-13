艾美獎頒獎典禮 9／18台灣看得到

2018年07月13日 18:45 中時 潘鈺楨

《世紀天才：畢卡索》。（福斯傳媒集團提供）

《亞特蘭大》是喜劇類項目入圍最多的節目。（福斯傳媒集團提供）

2018年第70屆艾美獎公布入圍名單，福斯傳媒集團旗下：FX電視網、福斯電視集團(Fox Television Group)、國家地理頻道共入圍98項，入圍最多的節目為《美國犯罪故事》(The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story)共18項。FX電視網中，最為引人注目的就是《亞特蘭大》(Atlanta)，共入圍16項，成為喜劇類項目入圍最多的節目。《美國恐怖故事：異教》(American Horror Story: Cult)也入圍7項。

另外，國家地理繼去年首次挑戰電視影集《世紀天才》後，推出第二季《世紀天才：畢卡索》(Genius: Picasso)，延續好口碑以及高水準製作品質。此外，在動畫領域也有精彩亮點，其中最佳角色配音表現獎，5項入圍中福斯傳媒集團旗下就佔了4項，包括《辛普森家庭》、《蓋酷家庭》兩項以及《美國老爹》。

許多入圍大熱門節目包括《美國恐怖故事》、《亞特蘭大》、《珍古德》、《冷戰諜夢》、《雙峰2017》、《美國好聲音》、《嘻哈世家》、 《反恐危》、《傲骨之戰》等，也都在FOX+上可以一睹為快！9月18日上午8點Star World將會全程直播第70屆艾美獎頒獎典禮，當晚9點中文字幕重播。

(中時 )