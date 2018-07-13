出身鹿港屢屢獲獎 駐村藝術家黃俊傑名揚國際

鹿港鎮最年輕的駐村藝術家黃俊傑(右)，年僅26歲已屢屢在國際性大賞與全國美展賽事嶄露頭角。鹿港鎮長黃振彥特別予以頒獎鼓勵。(謝瓊雲攝)

友善列印
中時
鹿港鎮長黃振彥(左)頒獎勉勵黃俊傑能持續創作，已豐沛能量揚名國際。(謝瓊雲攝)
黃俊傑從小在鹿港土生土長，畫作以人物為主題，題材多是身邊的家人、親友，畫筆下感情豐富，也充滿孺慕之情。(謝瓊雲攝)
黃俊傑以三幅母親生活上工作中的身影肖像參加台銀藝術季，最後以水彩畫「清晨工作中的母親」拿下第一名「台銀卓越獎」，畫作也被永久收藏展示。(謝瓊雲攝)

26歲鹿港駐村藝術家黃俊傑，去年甫獲磺溪美展油畫水彩類首獎之後，今年又接連入選全國美展水彩類與「BP英國肖像獎」，並榮獲台銀藝術祭─青年繪畫季首獎「台銀卓越獎」，鎮長黃振彥13日特地頒發獎牌，勉勵他繼續展現繪畫長才、揚名國際。

身為土生土長的鹿港人，黃俊傑的畫作以肖像為主，主題多為身旁家人、親友，充滿孺慕之情。他以三張母親日常生活、工作時的身影肖像參賽，榮獲台銀卓越獎；更在有「肖像畫的奧斯卡」獎之稱的BP英國肖像獎中，從88國、2667幅作品中脫穎而出，成為全台唯一入選的畫家，後起之秀備受關注。

黃俊傑畫筆下最多的是母親身影，偶有一、兩張父親畫像；他靦腆笑說，父親從小就很嚴肅，卻在生活中給他諸多幫助；心中的母親一直是兒時年輕漂亮的樣子，只是畫作裡呈現的母親容貌已滿布歲月刻痕。母親曾問他「我現在有這麼老嗎？」他只能語塞、滿懷不捨與歉意。

黃振彥表示，鹿港藝術村注入新血輪，很高興黃俊傑連續兩屆來駐村，創作接連獲獎，證明藝術村的確具有涵養孕育藝術的能量，過去已有不少藝術家在書法、篆刻類獲獎，希望能繼續提供藝術家良好的創作環境，也有更多機會讓觀眾接近與認識，相輔相成。

(中時 )

彰化縣議會舉辦地方治理論壇 為… 星光幫跳TONE女王改傳福音

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。