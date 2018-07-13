《媽媽咪呀！回來了》8月上映 ABBA合唱團解散35年也回歸

2018年07月13日 18:56 中時 潘鈺楨

自1983年解散至今的瑞典國寶級樂團ABBA阿巴合唱團，日前無預警宣佈今年將推出睽違35年來的新作引起全球傳媒瘋狂報導，如今在他們的新作推出之前，由他們的音樂所創作改編的經典音樂電影《媽媽咪呀》恰好適逢10週年，電影將在8月推出續集《媽媽咪呀！回來了》，把全球影迷再度帶回那座充滿神奇魔力的希臘卡洛凱利小島。

改編自舞台劇的《媽媽咪呀》，是一部搭配ABBA合唱團經典雋永名曲的浪漫溫馨戲劇，在10年前上映時掀起一陣跨世紀的音樂劇旋風，創下有史以來票房最高的歌舞片電影。由於這整部電影配樂都是由ABBA阿巴合唱團的歌曲組成，在電影與音樂完美的搭配下，完全展現了ABBA暢銷金曲的超強魅力，不論是音樂劇或是電影在推出後都受到熱烈迴響。電影原聲帶在至今於全球累積銷售高達770萬張，當時也獲得葛萊美獎榮耀提名。

今年除了有續集電影、電影原聲帶的推出之外，11月《媽媽咪呀！》正宗舞台劇也將來到台灣演出，再加上年底非常有可能會問世的ABBA全新作品，2018可以說是ABBA全面回歸的一年。在續集中，該片的演員包含金獎影后梅莉史翠普(Meryl Streep)、皮爾斯布洛斯南 (Pierce Brosnan)、金獎影帝柯林佛斯(Colin Firth)、亞曼達塞佛瑞等人全數回歸，新生代票房女星莉莉詹姆斯率領的全新卡司也會加入演出，齊聲歡唱ABBA暢銷曲。

台灣唱片公司為了ABBA的忠實樂迷，特別舉辦《媽媽咪呀！回來了》特映會活動，只要購買《媽媽咪呀！回來了》電影原聲帶實體專輯，就有機會報名參加獨家的電影特映會，搶先欣賞這部充滿歡樂的暑假大片，活動詳情請洽環球音樂。

(中時 )