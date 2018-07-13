老竹焚化釀空汙 中市潭子農友爭取竹梗破碎機補助

2018年07月13日 19:26 中時 盧金足

竹筍為潭子區重要農作物之一，竹筍好吃到被譽為像水梨一樣甜。（盧金足攝）

台中市議員蕭隆澤為農友發聲，農友配合環保要求採購「竹梗破碎機」，政府也應正面鼓勵。（盧金足攝）

潭子區農會總幹事林淑茵表示，潭子區產出的綠、麻竹筍，口感鮮嫩細緻富含膳食纖維，健康沒負擔，有人稱讚竹筍鮮嫩多汁，吃起來像水梨。（盧金足攝）

潭子區土壤屬沙質壤土，得天獨厚的天然環境孕育出高品質潭子綠、麻竹筍。（盧金足攝）

台中市議會財政經發小組13日到潭子考察「竹梗破碎機」，了解農友心聲，協助解決問題。（盧金足攝）

台中市潭子區是綠竹筍專業栽培區，面積約180公頃，總產量576萬公斤，產值近2億，但農友卻為老竹汰換焚燒，產生空氣汙染遭檢舉所苦。對此，台中市農業局長王俊雄指出，農友添購「竹梗破碎機」，由市府補助1/3，現正研議補助人工等成本費用。

台中市議會財政經發小組13日到潭子考察「竹梗破碎機」，農友吐苦水表示，一台「竹梗破碎機」近80萬元，老竹切碎後可以做為肥料，但其他未買「竹梗破碎機」的農友租借1天5000元，加上人工成本2000多元，1天近8000元的費用負擔重。

近來全台多種水果農產品，因盛產衝擊價錢，潭子區農會總幹事林淑茵說，還好竹子是清晨兩點多採收，無法久放及運送，不受外銷影響，但農友為了老竹焚燒造成空汙問題，盼政府伸出補助援手。

林淑茵指出，潭子區土壤屬沙質壤土，得天獨厚的天然環境孕育出高品質潭子綠、麻竹筍，約在端午節前後達到產量高峰，潭子區產出的綠、麻竹筍，口感鮮嫩細緻富含膳食纖維，健康沒負擔，有人稱讚竹筍鮮嫩多汁，吃起來像水梨。

市議員蕭隆澤表示，農友配合環保要求，政府也應正面鼓勵，尤其全民反空汙之際，農友難以支應，目前產銷班只有3台「竹梗破碎機」，農友互相借用支援，還是不敷使用。

潭子區蔬菜產銷的竹筍品質優良，9成以上都銷住超市，今年雨水少，產量減少約3成，潭子區蔬菜產銷班第3班班長林廷照強調，種植竹筍是長期大夜班的工作型態，凌晨1、2點起床到田裡採收竹筍，但竹子需汰舊換新，老竹多年來都採就地焚燒，造成空氣汙染。

現在環保局強力取締，民眾也會檢舉空氣汙染，農民叫苦連天，希望政府補助購置「竹梗破碎機」，老竹經機器碎解後，還可以撒在竹林當肥料，讓廢竹變黃金，解決環保與農民的問題，達到源資再利用。

農業局指出，市府已針對農友採購「竹梗破碎機」，補助1/3經費，另對作業及操作費用，依小型農機補助支出成本，減輕農友壓力。

(中時 )