幕僚長不滿川普批評德國？白宮：因為早餐吃太糟

美國總統川普(右2)在布魯塞爾的北約峰會上與北約秘書長史托滕柏格(左1)舉行早餐會，在會上川普批評德國的言論遭到梅克爾反擊，也引發歐洲媒體熱議。（圖／美聯社）

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中時電子報
川普在早餐會上與其幕僚長凱利的利動引發媒體的猜測，可能又要再被川普批評為「假新聞」。（圖／美聯社）

日前美國總統川普在北約峰會當天一句「德國是俄羅斯的俘虜」，引發德國總理梅克爾反嗆，成為這幾天北約國家熱議的話題。媒體指出川普批評德國時，白宫幕僚長凱利噘嘴擺頭表示不悅，對此白宮竟然也回應稱：「因為那天早餐吃得太糟讓他不開心。」

據《中國日報》報導，北約峰會在比利時首都布魯塞爾開幕當天，川普帶著白宮高級官員與北約秘書長史托滕柏格(jens Stoltenberg)共進早餐，川普當時批評德國是「俄羅斯的俘虜」，這番話後來遭到德國總理梅克爾反擊，媒體也認為川普言辭不當。

媒體還發現，川普發表上述言論時，在場的白宮幕僚長凱利(John Kelly)噘了噘嘴，將目光從川普身上移開。《華盛頓郵報》還邀請面部表情專家分析了畫面，專家稱凱利的肢體語言說明了他的惱怒和不快，但還沒到達憤怒的等級。

下一位！ 美媒爆：白宮幕僚長凱利恐近期離職
前白宮官員爆料 幕僚長凱利曾多次罵川普是白痴！

白宮發言人桑德斯的回應理由也編得太糟了，川普談德國時，早餐顯然還沒上桌，何來凱利對早餐不滿意呢？（圖／美聯社）

不過白宮發言人桑德斯對媒體表示，當天凱利確實有些不高興，但是另有「隱情」。「凱利顯得不愉快，是因為他期待一頓豐盛的早餐，而當天早餐卻只有糕點和奶酪。」

媒體如此大做文章，主要是針對川普政府今年以來人事極不穩定，已有多位重要官員去職。這次事件主角白宮幕僚長凱利也多次傳出即將離職，還有內部人士指稱凱利私下多次罵川普是「白痴」，連出來回應此次早餐事件的白宮發言人桑德斯也曾被媒體點名官位不保。

報導說，在電視畫面中無法看出這次早餐會上白宮官員到底吃什麼。只有川普當時一段談話稱：「如果你看一下，德國是俄羅斯的俘虜，因為俄羅斯給它提供東西。德國廢棄了煤廠，放棄了核武器，並且從俄羅斯那裡得到了許多石油和天然氣。我認為北約應該注意這些問題。我覺得這非常不合適。」

美國駐北約使團的發言人沒有立刻對此事予以回應。不過川普這番言論，很快遭到每克爾和美國國會議員的反駁。梅克爾說，在她的童年時代，德國才是真正被俄羅斯所控制。

(中時電子報)

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