瓊斯盃》40周年紀念特展開幕 5大傳奇站台

瓊斯盃40周年紀念特展找來(左至右)錢薇娟、劉君儀、曾增球、林正明與陳建州5大傳奇站台。(中華籃協提供)

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中時電子報
這次瓊斯盃40周年紀念特展將從13日至29日期間展出。(中華籃協提供)

14日在新莊體育館開打的威廉瓊斯盃，今年堂堂邁入第40屆，中華籃協特別精心規劃40周年紀念特展，13日至29日每天在新莊體育館正門展出，邀請所有球迷能免費參觀，回味40年來瓊斯盃所帶給各個年齡層迷的難忘珍貴回憶！

「威廉瓊斯盃40周年紀念特展」揭幕儀式更邀請5大傳奇球星出席，包含80年代國家隊射手曾增球，以及1999年曾代表光華隊出賽的「黑人」陳建州、今年擔任中華女籃白隊總教練錢薇娟、擁有連15年出賽瓊斯盃紀錄的劉君儀。

更值得一提的是能仁家商總教練「小羊哥」林正明，除了擔任教頭培育無數國手，1984年他首度以光華隊球員身分參賽瓊斯盃，相隔34年之後，他的寶貝兒子林庭謙也將首度披上中華白隊球衣參加瓊斯盃，這段父子情也算佳話。

瓊斯盃40周年特展的外觀以街頭風格為概念，融入許多籃球場上的元素，整體色系也與今年主視覺相呼應，以黑色及金色為主，呈現出復刻的經典時代感。特展將分為四大展區：「時光迴廊」、「名人牆」、「籃球電視牆」與「文物展區」。

這次瓊斯盃40周年限量紀念商品除了在新莊體育館現場販售外，部分商品也可在網路商城選購(https://shopee.tw/beheroes)，今年瓊斯盃全程賽事則由緯來體育台直播。

(中時電子報)

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