女星Felicity Jones代言肌膚之鑰 演繹秋冬妝容

肌膚之鑰全球代言人Felicity Jones光采飾妍筆視覺形象照。（肌膚之鑰提供）

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肌膚之鑰光采飾妍筆2.2g，2000元。（肌膚之鑰提供）
肌膚之鑰奢華訂製粉漾潤脣膏2.8g，1300元。（肌膚之鑰提供）
肌膚之鑰喀什米爾訂製脣膏，2000元。（肌膚之鑰提供）
肌膚之鑰全球代言人Felicity Jones喀什米爾訂製唇膏視覺形象照。（肌膚之鑰提供）

美妝代言時來運轉，第一眼美女已不再是優勢，耐看型反受消費者青睞。

韓星孔曉振也都曾自嘲自己不是漂亮的女生，更說過，「要是每個人都那麼漂亮，那多沒意思。」同行都不認為她是第一眼美女，她卻以演技證明自己的魅力。

頂級美妝肌膚之鑰找來Felicity Jones擔綱全球代言人，演技備受肯定的她，也是耐看型女星，脫俗的氣質被選為國際美妝代言人，也是品牌的遠見投資，雖然她對亞洲來說仍是記憶點較低的女星，但對奢華品牌來說，她的魅力如同精品，值得被細細品味，透過每次肌膚之鑰的新品溝通，Felicity Jones演繹新妝的同時，也讓美妝迷對她有更多的認識，進一步愛上這個品牌。

肌膚之鑰秋冬喀什米爾訂製脣膏就以Felicity Jones作為主視覺，8色的喀什米爾訂製脣膏，呈現輕盈微霧光澤及奢華氣質色調，19日起，品牌為新品打造的「一吻升溫話語如詩互動影音行動屋」，將在全台百貨櫃點巡迴，詳情可洽品牌FB粉絲團或櫃點。

(中時 )

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