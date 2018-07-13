名媛最愛！紐約奢華保養化妝品牌的粉嫩下午茶

2018年07月13日 20:28 中時 何書青

台北文華東方酒店青隅首度聯名香緹卡，推出「歡沁花園下午茶饗宴」。（台北文華東方酒店提供）

台北文華東方酒店備受名媛貴婦喜愛的青隅，再度聯手奢華品牌打造貴婦下午茶，在7月16日至8月19日期間，與紐約保養化妝品牌香緹卡（CHANTECAILLE）首度攜手推出「歡沁花園下午茶饗宴」，由酒店行政西點主廚Hin （任樂軒）設計出精美可口的點心，享用聯名下午茶的賓客，還能拿到香緹卡的限量小禮。

香緹卡以富含高濃度植物花卉精粹聞名，品牌理念源自對大自然的熱愛，不做動物實驗、不使用人工色素香料防腐劑與對肌膚及環境不友善的成分，減少破壞生態的永續經營。而今年香緹卡正式邁入20周年，至今已推出20款精緻迷人的限量慈善彩盤，創辦人思樂薇·香緹卡 (Sylvie Chantecaille) 也長期資助數個基金會與組織來支持相關的環保主題，她說：「我20年前開創了香緹卡品牌，因為我了解到我對於創作美好產品的熱情，若能同時為無法訴諸言語的動物們發聲有多美好，這就是”用美麗改變世界”。」

這次與青隅推出的聯名下午茶也為歡慶香緹卡創立20周年，主廚Hin以所有香緹卡保養品皆蘊含的珍稀五月玫瑰（Rose de Mai）為靈感，將來自浪漫南法的迷人格拉斯小鎮、世界最古典的玫瑰化為甜品，並融入香緹卡對環境保育的熱情，將香緹卡於2006年首度推出的慈善彩盤主題帝王斑蝶 （Monarch butterfly）點綴在其中，設計出一系列讓人忍不住拍照上傳IG的夢幻甜點，包括「春詠」、「舞蝶小點」、「綻放」等，讓人嘗盡玫瑰的各種美妙滋味。「歡沁花園下午茶饗宴」分為3種價位，贈送的限定禮品隨價位有所不同，每位1350元起+10%。

(中時 )