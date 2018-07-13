與李麗珍爆3P淫史 他如今罹癌瘦到不成人形…

2018年07月13日 19:35 中時電子報 吳玫穎

Jacky Ma因化療暴瘦9公斤。(取自東網)

Jacky Ma因罹癌切掉整個胃。(取自臉書)

香港女星李麗珍憑著一部《蜜桃成熟時》奠定她在影壇性感女神的地位，然而她情史也同演藝事業一樣精彩，最轟動的莫過於她2004年被爆介入髮型師Jacky Ma（馬桂燦）婚姻，還被正宮出書爆料兩女共侍一夫的「3人行」性史。現在Jacky Ma更驚傳罹患胃癌，整個人瘦到與先前判若兩人。

知名髮型師Jacky Ma驚傳罹患胃癌，早前更在臉書寫下：「多謝數個月來一路在擔心我病情的朋友死黨同事和家人們，我已為自己爭了一口氣，和為你們鬆了一口氣。而給醫生醫好了我的重病，我現在是一個無胃的人，希望你們會繼續讓這個無胃的人在你們的生活上左穿右插，不怕騷擾我就每秒鐘都活得開心至到不得了。今午我已回家開始休養了，朋友們記住不要嘗試去醫院探望我，記住記住。」

事後港媒向Jacky Ma本人求證，他坦承3個月前發現胃腫瘤，目前已完成化療並將整個胃切除。他也透露先前因為做化療的關係，不僅掉頭髮還狂瘦20磅(約9公斤)，現在體重只剩110磅(約59公斤)，會積極增胖。

李麗珍2004年被爆介入Jacky Ma婚姻，當時他的妻子李靜婷還出書《珍人真事》，大爆2女共事一夫的荒唐生活，稱丈夫還用剪頭髮的剪刀幫李麗珍修剪私密處毛髮，重創李麗珍形象，演藝事業亦大受打擊

(中時電子報)