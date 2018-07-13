獨／ 《孩子》進北一女遭拒 金鐘導演嘆無奈

2018年07月13日 19:44 中時 洪秀瑛

導演陳慧翎暢談新劇。（公視提供）

尹馨劇中飾演追求完美的母親。（公視提供）

尹馨（右）劇中對女兒王淨要求高。（公視提供）

執導過偶像劇《下一站，幸福》、《拜金女王》的金鐘導演陳慧翎，在公視微科幻趨勢劇《你的孩子不是你的孩子》新作品中談教育主題。她執導期間由於子宮頸癌復發，拍攝不得不喊卡，做完治療才又回崗位把戲拍完，前後花3年時間，她說生病讓她體認到世界的無常，也產生極大的心態轉變，自己從完美主義者變成「佛系導演」。

她分享生病後有許多感悟，「不知道自己還有多少時間，我以前在慈濟，上人說『不知道明天先來，還是無常先來』，我現在可以體會這件事，很可能今天無常就發生、這工作可能換別人做，後來發現抓得愈緊的東西都沒有身體來得重要。」她把劇本從原訂的青春校園偶像劇改成嚴肅沉重故事，「因為很多的孩子、父母都在受苦，我很想把這件事一針見血地講完。」

將來仍拍偶像劇？她說，任何劇種都不排斥，但生病後有個最大轉變是，「希望未來做的事情要對這社會有意義和責任，我不希望哪天我死掉之後，最後我的作品列表，好像看過就可以忘掉」。《孩子》是人生代表作？「每一部都是代表作，對我來說，我本來以為它是終點，但它變成起點了，在這之後，我期許我自己可以做更多的事」。

在下週六（21日）才播出的「茉莉的最後一天」單元中有一場北一女高中生輕生橋段，當時拍完後，巧合發生北一女有學生跳樓新聞事件，半年後，導演陳慧翎希望安排作品回母校放映卻無奈遭拒。陳慧翎說，行政部門的老師們希望可以保護學生，「他們很保護校譽，但我們也不是一定要針對北一女貼標籤，只是我們是寫實的戲，發生在台北市、第一志願的學校，說貼標籤嗎，它的確有符號的意義存在」。

她指出，學校向劇組表示花了很大的努力才安撫校園的情緒和氛圍，「校方希望我們不要再讓學生引起不必要的聯想，我覺得有點可惜，因為我們做這個戲不光只是針對北一女，我們希望跟很多人對話，開啟對話的可能性」。

目前劇組仍持續溝通中，陳慧翎說：「我們很希望進校園跟同學、老師聊一聊，這些問題都很複雜，我們今天做這件事情並不是要指責老師的錯、不是指責家長的錯，我覺得每個人都有每個人立場，只是大家各自表述的時候就會有衝突。」

(中時 )