江宏恩太渣挨轟 爆「媽媽」被喊天上聖母

2018年07月13日 19:58 中時 洪秀瑛

賣萌。（三立提供）

江宏恩。（三立提供）

八點檔《金家好媳婦》本週收視穩坐冠軍，幾位演員陸續上直播節目《安安大明星》受訪，江宏恩今與大家互動，截至今天Youtube直播同時在線人數飆破5800人，創下同時在線人數最高紀錄。不僅網友反應熱烈，呂雪鳳和鄭仲茵也在線上觀看。

江宏恩在劇組是開心果，常分享美食，用夜市小吃拉攏同劇演員感情。劇中演員呂雪鳳、鄭仲茵特別在線上與江宏恩互動，留言說：「再忙都要來看你！」江宏恩不小心說出自己很喜歡吃酸食，鄭仲茵都會準備各種零食，酸梅剛好是江宏恩最愛，每次吃完還會留紙條謝謝她。

飾演他媽媽的呂雪鳳，在劇組被大家封為「天上聖母」，有任何劇本、劇情上問題都會跑去請教她，除了有天上聖母之外，江宏恩還跟大家分享其實高家的每一位都有代表，三朵鮮花是張靜之、許瀞蔆、女兒李柔蓁，他和謝承均就是2根香蕉，剛好組成鮮花素果可以擺一桌祭天，逗得全場哈哈大笑。

面對上週張靜之在節目中即興英文演說，這次江宏恩也不遑多讓，看見香港粉絲在線上就直接來段流利廣東話與粉絲互動，展現《金家好媳婦》演員國際化的一面。沒想到江宏恩卻說他拿手的其實不是廣東話而是腹語，一說完便把麥克風放在肚子上，在現場馬上來段表演，展現私下幽默風趣一面。

(中時 )