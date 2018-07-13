陳菊照片被寫不雅字眼 高市民進黨團譴責藍選將歧視女性

高市議會民進黨團指控，國民黨議員參選人辦活動時，在陳菊、賴清德、蔡英文等人照片臉上寫不雅字眼。（高市議會民進黨團提供）

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高市議會民進黨團女性議員們出面指控，國民黨議員參選人辦活動時，在陳菊、賴清德、蔡英文等人照片臉上寫不雅字眼。（高市議會民進黨團提供）
被指控的國民黨議員參選人陳若翠提供當天照片，強調主辦單位是「中間選民黨」，只是遊行經過她服務處門口辦開講活動。（陳若翠提供）

高市議會民進黨團女議員13日下午聯合開記者會，控訴國民黨議員參選人陳若翠在服務處門口辦活動時，惡意汙衊蔡英文總統、行政院長賴清德及總統府祕書長陳菊等人，還在陳菊圖像臉上書寫「破麻」等不雅字眼，根本是沙文主義歧視女性，但陳若翠指當天明明是「中間選民黨」辦的活動，民進黨搞錯對象，硬要栽贓給國民黨；雙方各說各話。

高市議長康裕成13日下午與民進黨團女議員高閔琳、陳慧文、李雨庭、陳信瑜及黃淑美聯合開記者會，痛批在國民黨前金、新興、苓雅選區議員參選人陳若翠的活動現場輸出板上，陳菊圖像臉上被寫上「破麻」、「雜種」；蔡總統臉上寫「呷賽」、「王八蛋」；賴清德臉上則寫「畜生」、「禽獸」、「日寇」，痛批這類煽動仇恨、辱罵歧視女性的惡質選舉方式應被時代淘汰。

康裕成說，國民黨先前曾有「金小刀的沙文主義」，展現對女性不尊重，如今又重蹈覆轍，連女性參選人都用難堪字眼汙衊政府首長，為了政治利益不分是非，令人錯愕。

不過，被指控的陳若翠也不甘示弱，發新聞稿回嗆民進黨「搞錯對象」；她說，7月7日「中間選民黨」發動「新台灣七七市變」活動，抗議民眾從中央公園集合遊行到捷運美麗島站，她的競選服務處就在美麗島站旁，於是「中間選民黨」才在她服務處門口舉辦名人開講。

陳若翠說，從頭到尾她都不知道蔡英文等人照片遭塗鴉，民進黨卻可以扯到她身上，「烏賊戰術未免太明顯」，抹黑、栽贓手段應受全民譴責。

(中時 )

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