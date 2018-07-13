馬英九、朱立倫民調打趴英賴 2020國民黨可望重返執政？

2018年07月13日 20:19 中時電子報 黃麗蓉

蔡英文總統的執政表現，讓她民調愈來愈低迷，據媒體最新網路民調，若2020選總統，國民黨的馬英九、朱立倫領先至少10%，打趴民進黨的蔡英文、賴清德。那麼2020國民黨可望重返執政嗎？

總統府前副秘書長羅智強在臉書指出，2020大選，不論是馬英九/朱立倫對上蔡英文/賴清德，都能以顯著的幅度勝出，這是還馬總統八年執政的公道，也是還朱立倫2016年大選的公道，民進黨無法欺騙所有人於永久。他強調，馬英九、朱立倫，不是國民黨的「兩個太陽」，而是2020的「雙保險」。

國民黨新會期黨團書記長曾銘宗接受中評網專訪時點出，馬英九民調會大幅回升，基本上是過去民眾誤解了他的施政，尤其有些需要中長期觀察，如今隨著時間證明，原來他的一些施政是對的，也釐清當時對他的誤解，因此馬英九的可信度會慢慢回升。再回頭看這2年來民進黨的執政，說一套做一套，績效很差，所以現在還給馬英九應有的評價，是很正常的現象。

《Ettoday新聞雲》7月5日至7月8日網路調查，2020年若馬英九回鍋競選，對上繼續競選連任的蔡英文，馬支持度為45.7%、蔡21.9%，馬領先23.8%；若是馬對上提早接棒的賴清德，馬支持度為43.4%、賴31.5%，馬仍領先11.9%。新北市長朱立倫，若捲土重來挑戰2020，支持度達47.2%，勝過蔡英文的22.8%，領先24.4個百分點；若朱立倫對上賴清德，支持度為42.3%，贏賴清德的31.6%，領先10.7個百分點。

(中時電子報)