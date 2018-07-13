昔說自己是書豪粉絲卻賣掉他 粉絲崩潰：台灣人專搞台灣人

2018年07月13日 20:18 中時電子報 林毅

布魯克林籃網隊在今天(13日)將林書豪交易至亞特蘭大老鷹，引起球迷譁然，不少豪迷相當失望，認為林書豪在老鷹前途未卜，也痛批4月才入主的新老闆台灣人蔡崇信，直說台灣人在外地果然專搞台灣人。

球迷會生氣也不是沒道理，畢竟蔡崇信曾表明自己是林書豪大粉絲，且總管前幾天才信誓旦旦保證不會交易林書豪，卻在今天把他送去老鷹。從交易內容來看，兩方純粹是互換選秀權，林書豪可說只是單純的贈品。

不少球迷認為林書豪去老鷹前途未卜，在主控施洛德(Dennis Schroder)仍在的情況下，今年選秀又選來球團垂涎已久的年輕控衛楊恩(Trae Young)，林書豪幾乎可說是坐定第三替補，沒有上場時間可言。

不過林書豪去老鷹也不一定只能在板凳上坐好坐滿，外傳老鷹想將脾氣暴躁、素行不良的施洛德送走，改以楊恩搭配林書豪的方式應戰，加上日前老鷹才從衛冕軍勇士挖來了首席訓練員蘭恩(Chelsea Lane)，這位被柯瑞(Stephen Curry)與湯普森(Klay Thompson)讚譽有加的復健師預計將對林書豪的健康有更多幫助。

其實NBA是個商業聯盟，一切在商言商，過去兩季籃網時期，林書豪一共只出賽37場，剩下時間都在養傷，平均薪水卻高達一年3億7000萬台幣，也無怪乎籃網會把他交易掉。只是新老闆是台灣人，曾在受訪時表示自己是林書豪粉絲，加上總管保證曾不會交易林書豪，也讓球迷們難以釋懷，紛紛直言：「好失落」、「制服組的話果然聽聽就好」、「台灣人專搞台灣人」、「我真的不敢相信」、「書豪的生涯也未免太坎坷」。

(中時電子報)