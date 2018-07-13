Snapshot造型拍照亭進駐台中新光三越

2018年07月13日 21:31 工商 曾麗芳

巨型比例的Snapshot造型拍照亭，即日起進駐新光三越台中店Marc Jacobs快閃店櫃。（圖／曾麗芳）

時尚網紅看過來！Marc Jacobs為推崇風靡全球的時尚包款，打造一座巨型比例的Snapshot造型拍照亭裝置，亞洲巡迴展首站選擇進駐台灣百貨界龍頭店-新光三越台中店Marc Jacobs店櫃快閃，自即日起登場。

Marc Jacobs這座巨型比例的Snapshot造型拍照亭，外型繽紛色系特別搶眼，這也是繼紐約後、第一個亞洲國家開跑的巡迴限定拍照活動。

俊思集團台灣分公司行銷經理林詩雯表示，即日起至8/12活動期間，只要將照片上傳到活動頁面，就有機會得到跟包包ㄧ樣熱賣的寬肩揹帶；此外，憑拍攝照片至Marc Jacobs店櫃中消費，可現抵500元。

林詩雯表示，潮流有型的Snapshot 相機包一上市，立刻成為年輕女孩的最愛時尚包款；方正精巧的外型，搭配上特殊印花圖紋與新穎材質，可拆式吉他寬揹帶圖紋也隨著包款設計而千變萬化；包款拉鍊特意設計從反方向拉開，都顯示出叛逆有個性的風格；新穎設計的Double J Logo是最時髦的符號，簡約的線條勾勒卻彰顯出絕佳品味，每季新色新圖紋的Snapshot一現身，就成為女孩爭相想擁有的It Bag。

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