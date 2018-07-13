Snapshot造型拍照亭進駐台中新光三越

憑拍攝照片至Marc Jacobs店櫃中消費，可現抵500元。（圖／曾麗芳）

友善列印
工商
巨型比例的Snapshot造型拍照亭，即日起進駐新光三越台中店Marc Jacobs快閃店櫃。（圖／曾麗芳）

時尚網紅看過來！Marc Jacobs為推崇風靡全球的時尚包款，打造一座巨型比例的Snapshot造型拍照亭裝置，亞洲巡迴展首站選擇進駐台灣百貨界龍頭店-新光三越台中店Marc Jacobs店櫃快閃，自即日起登場。

Marc Jacobs這座巨型比例的Snapshot造型拍照亭，外型繽紛色系特別搶眼，這也是繼紐約後、第一個亞洲國家開跑的巡迴限定拍照活動。

俊思集團台灣分公司行銷經理林詩雯表示，即日起至8/12活動期間，只要將照片上傳到活動頁面，就有機會得到跟包包ㄧ樣熱賣的寬肩揹帶；此外，憑拍攝照片至Marc Jacobs店櫃中消費，可現抵500元。

林詩雯表示，潮流有型的Snapshot 相機包一上市，立刻成為年輕女孩的最愛時尚包款；方正精巧的外型，搭配上特殊印花圖紋與新穎材質，可拆式吉他寬揹帶圖紋也隨著包款設計而千變萬化；包款拉鍊特意設計從反方向拉開，都顯示出叛逆有個性的風格；新穎設計的Double J Logo是最時髦的符號，簡約的線條勾勒卻彰顯出絕佳品味，每季新色新圖紋的Snapshot一現身，就成為女孩爭相想擁有的It Bag。

(工商 )

昔說自己是書豪粉絲卻賣掉他 粉… 小孩尖叫摔東西不管 母竟要店員…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。