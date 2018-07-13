北台中青少年暑期研習營 學童開心學才藝

2018年07月13日 21:31 中時 王文吉

混雙表演賽由陳芃伃和吳敏濟（右）搭擋，對上林姿妤及台中市桌球委員會主委陳博裕（左）。（王文吉攝）

花博吉祥物虎媽也應邀出席，穿梭於會場中與學員們熱情互動。（王文吉攝）

第8屆北台中青少年暑期研習營13日開跑！主辦單位台中市籃球推廣協會邀請甫於本月初獲得印尼世界肢障桌球公開賽個人單打金牌的林姿妤和18U國手陳芃伃，在開幕式中進行精彩的表演賽，讓學員們大開眼界，對未來5週的課程充滿期待。

本屆北台中青少年暑期研習營除桌球班，還有籃球班和美術繪畫班，開幕活動在大甲區順天國小多功能活動中心舉行，共有174名小朋友報名參加。會場展出歷屆繪畫班學員的優秀作品，花博吉祥物虎媽也應邀出席，穿梭於會場中與學員們熱情互動合影。

應邀進行表演賽的林姿妤和陳芃伃都大有來頭，前者是新出爐的印尼世界肢障桌球公開賽個人單打金牌和雙打冠軍，陳芃伃則是18U國手，2人都是中港高中學生。此次混雙表演賽由陳芃伃和吳敏濟搭擋，林姿妤則和台中市桌球委員會主委陳博裕一組。

比賽採三戰二勝制，經過精彩的多拍來回，結果二局都由前者以些微差距獲勝。最後由林姿妤和陳芃伃二位國手進行搶11驟死賽，二人你來我往實力相當，直到9：9平手之後，才由陳芃伃連得二分勝出。一旁觀戰的小學員們看得熱血沸騰，躍躍欲試，對未來五週的課程都充滿了期待。

台中市籃球推廣協會理事長吳敏濟表示，漫長的暑假對成長期的青少年朋友非常重要，這8年來結合市府和民間社團的資源，聘請優秀師資和教練，指導小學員們研習5週的專業課程，歷屆學員人數已經超過1千人。

學生家長反映「孩子參加研習營之後，學習更專注，反應更敏捷，也更有禮貌了！」大甲分局也派員宣導防詐騙、反毒等，並致贈紀念品給學員們。副分局長黃保勝表示，只要家長為孩子們妥善安排優質的暑期活動，孩子就不會涉足不良場所，被有心人利用或是誤入歧途。

(中時 )