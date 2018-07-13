C.T.O跑步卡關 羅志祥越洋視訊教學

C.T.O遠赴洛杉磯拍攝MV。(環球提供)

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C.T.O遠赴洛杉磯拍攝MV。(環球提供)
C.T.O遠赴洛杉磯拍攝MV。(環球提供)

新人男團「C.T.O」日前初登大型舞台，唱跳同名主打〈C.T.O〉，更演唱還未發表的新歌〈Insomnia〉，該曲13日數位與MV同日上線，MV特別飛往美國洛杉磯拍攝，比照電影規格和洛杉磯市政府申請封街，安排團員薛恩深夜在街頭狂奔，但手長腳長的薛恩，一開始表現卡卡，老闆羅志祥(小豬)還特別越洋視訊教學，在外地工作的小豬，身穿浴袍在飯店房間裡，邊跑邊請助理拍示範影片，跨國連線指導如何詮釋可以跑得狂又吼得帥。

MV故事依據C.T.O團員們的個性量身打造，針對他們每一個人的性格，找了6個不同的場景來拍攝6人失戀後的不同狀態，並由來自泰國的混血辣模演員Kat Ingkarat擔綱女主角，Kat剛和動作巨星史蒂芬席格拍完新片，首次與華人男團合作讓她相當開心。MV中唯一一場親密床戲，由團裡老么振緯演出，對於要獻出螢幕「床戲」處男秀，還要赤裸上半身，讓容易緊張害羞的振緯壓力很大，拍攝前不斷做伏地挺身和仰臥起坐，他笑說：「來美國食物熱量高、變胖了，趕快『衝肌』一下！」宇慶則狂打振緯腹肌，據說能快速收縮讓腹肌變緊實。

上戲後，其他團員們看到振緯很緊張，紛紛在一旁偷笑等著看好戲，還好在導演的指導和女主角的配合下，順利完成拍攝，緊張到直冒手汗的振緯表示：「雖然沒有親下去，但磨鼻子、親手，就已經很緊張了，還好先前有做功課看了很多『滾床』的MV。」

(中時 )

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