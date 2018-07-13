美軍與科學家正研究用衣服為手機充電

碳纖維的應用已經愈來愈廣泛，加上奈米技術將使得碳材料應用遍及生活中每一個層面。圖為準備用來製作波音777客機機翼的碳纖維編織機。（圖／美聯社）

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美國海軍最新的高科技隱形戰艦朱瓦特號，也是以碳纖維做為結構的主要材料。（圖／美聯社）

美國辛辛納提大學的研究人員正積極與萊特派特森空軍基地(Wright-Patterson Air Force Base)進行合作，計劃研發出一種以奈米碳管為基礎的編織品，用它做成衣服後可以為手機與各種隨身電子設備充電。

《科學日報》(Science Daily)網站報導說，這種奈米碳管編織物是在真空環境下從矽晶片中「生長」出來，形成極細小而相互連結的方格狀纖維，經過紡織工業技術加工後，可以變成細如蜘蛛絲的紡線，用以編織成各種紡織品。

報導說，辛辛納提大學工程與應用科學院與美國空軍有一項5年的合作研究計劃，將奈米碳管的特性擴大應用於空軍的各種設備當中。該校教授沙諾夫(Vesselin Shanov)與奈米中心教授舒茲(Mark Schulz)將研究如何把納米碳管的技術應用在電子、化學、機械與工程等領域。

專家指出，奈米碳管有很多獨特之處：強度高、導電性好、表面積大且耐熱性強。未來奈米碳管可以從許多方面取代目前常用的金屬，例如鋼板、鋁合金、銅導線、電容、蓄電池，在減輕汽車飛機與各種機械重量的同時，可以提能源使用效率。

報導說，各種有關奈米碳管纖維的研究成果已經引起美國軍方的興趣。新的碳纖維可為士兵裝備的多種電子設備充電，包括燈、夜視儀、通訊設備等，使士兵能夠在戰鬥中獲得明顯優勢。

此外，碳能吸收約99.9%的可見光，是自然界最黑的物質，它還可以取代目前經常在使用的玻璃纖維與化學合成纖維。在醫學與生理學上還有更多可以發展的空間，未來人類的日常生活將因新的碳時代來臨而有難以想像的改變。

項目負責人之一舒茲教授認為：「過去是金屬材料主導商品生產，但現在很多領域裡，碳會取代金屬。一個新的時代——碳革命——即將開啟。」

(中時電子報)

文章來源：Carbon nanotubes used to develop clothing that can double as batteries

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