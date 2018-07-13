少年遭中年男持椅攻擊濺血 父幫忙報案警不理

2018年07月13日 21:25 中時 葉書宏

14歲丁姓少年今（13日）上午11時許，在新北市新店區遭陌生男子隨機攻擊濺血。（葉書宏攝）

丁父模擬兒子遭攻擊。（葉書宏攝）

14歲丁姓少年今（13日）上午11時許，從台北市士林區騎單車至新北市新店區光明街，在某便利商店內遭年約40歲的陌生男子持椅子攻擊頭部，造成他頭部、右耳受傷，少年被送往新店耕莘醫院急救，丁父下午前往新店警分局碧潭派出所報案，警員卻要求須當事人到場才能受理，丁父質疑，「難道要有下一個傷者出現，警方才要偵辦！」

丁父表示，兒子喜歡單車運動，父子倆曾一起單車環島，兒子今（13日）上午獨自一人從台北市士林區騎單車至新北市新店區光明街，他將單車停妥後步入店內買冰沙，隨後坐在店內休息區休息。

丁姓少年休息過程中，未與人有衝突，突然遭40歲的陌生男子持椅子攻擊頭部，雙方還在店內追逐10餘秒，店長嚇得趕緊報案。

警方獲報到場，陌生男子已逃離現場，丁姓少年頭部、右耳受傷，所幸送醫後無生命危險，警員也有到醫院詢問少年傷勢。丁父表示，他在下午前往碧潭派出所報案，警員卻告知「一定要有當事人到場才能受理！」儘管已經告知少年仍在醫院，警員仍告知可以另外約時間。

丁父質疑，兒子因為體能好，有即時躲開，但如果攻擊的是老年人、婦人後果不堪設想，為何警方不能立即偵辦，如果又攻擊下一個人怎麼辦？警員都到醫院了，為何不能直接在醫院內報案。

丁父表示，警員還告知他「你來派出所也不一定能受理？」可以約一個時間再來報案。

新店警分局碧潭派出所長馬錦龍表示，傷害案件是告訴乃論，他堅稱當事人未成年，儘管是父母也不能代為報案，另外，關於家屬質疑為何不能在醫院內報案，他回應，「現在是電腦時代，不可能將電腦帶去醫院製作筆錄。」

(中時 )