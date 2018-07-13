影》要價60億！美M1戰車2020部署以色列防禦系統

2018年07月13日 22:05 中時電子報 何宜玲

以色列國營的拉婓爾先進防衛系統公司(Rafael Advanced Defense Systems)日前說，他們和美國陸軍簽訂了一項價值將近2億美元(約新台幣60億元)的合約，將為M1A2艾布蘭主力戰車裝備新的「戰利品」(Trophy)主動防禦系統(APS)。

根據《國家利益》(The National Interest)報導，美國陸軍日前與以色列開發商拉婓爾公司簽訂一份價值1.93億美元的合約，將為M1A2主力戰車配備新的「戰利品」主動防禦系統。目的在針對制導能力越來越精準的反坦克飛彈和火箭彈，提高老舊戰車對付它們的能力。

「戰利品」主動防禦系統是由以色列拉婓爾公司和跨國集團李奧納多公司共同研發。拉婓爾公司表示，部分「戰利品」將在美國生產，另一部分則在以色列生產。

《以色列時報》(The Times of Israel)報導，該系統是由一個雷達探測系統組成，可以偵測飛彈以及它們的飛行軌跡。當偵測到飛彈靠近時，戰車的發射器可以發射金屬球狀物將飛彈或火箭彈引爆，突破攻擊。

這套系統利用雷達系統提供戰車360度的保護。一但檢測到威脅，系統就會啟動「緊急模式」，在受到撞擊之前，先催毀進入攻擊範圍的敵軍飛彈。而且該系統還會追蹤攻擊者的行蹤，並回傳給戰車人員，以便他們能夠進行回擊。

自2011年以來，以色列梅卡瓦(Merkava)主力戰車就開始部署「戰利品」主動防禦系統，最近「雌虎」(Namer)重型裝甲運兵車也開始部署這套系統。根據梅卡瓦戰車在加薩地帶及周邊多次交戰紀錄，證明這套系統能夠實際應用在戰場上，並取得效果。

報導說，從長遠來看，美國陸軍正在開發一套模組化主動保護系統(MAPS)，可能利用「戰利品」或其他系統為基礎。但是隨著新型反坦克飛彈激增，以及它們極佳的精確制導能力，讓陸軍必須盡快為所有戰車提供主動防禦系統。

美國陸軍表示，2020年前將完成M1戰車部署「戰利品」主動防禦系統的工作。

(中時電子報)