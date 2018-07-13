陸外交部：中國已是智慧財產權大國

2018年07月13日 21:26 旺報 賴志昶

美國貿易代表辦公室10日發表聲明，指責中方竊取智慧財產權。對此，大陸外交部發言人華春瑩13日表示，近幾個月來，美方不斷指責中方盜竊智慧財產權，卻從來拿不出有力證據「資料證明，大陸已經成為一個自主創造智慧財產權的大國」。

華春瑩指出，據統計，中國創新企業數量已位居世界第二位。中國通過《專利合作條約》途徑提交的專利申請受理量僅次於美國，居全球第二位。

華春瑩表示，世界智慧財產權組織去年12月發佈報告顯示，大陸國家智慧財產權局受理的發明專利申請量超過130萬件，連續7年居世界首位，超過了美國、日本、韓國以及歐洲專利局的總和，「大陸有望在未來3年內成為全球第一大國際專利申請國」。

華春瑩稱，這些都表明，大陸已經成為一個自主創造智慧財產權的大國；同時，去年大陸對外支付的智慧財產權使用費已經達到了286億美元，逆差超過200億美元；其中，支付美國的智慧財產權使用費同比增長了14%；「這些數字和事實從一個側面有力回擊了美方所謂大陸盜竊智慧財產權的無端指責，說明中國尊重和保護智慧財產權的態度是認真的，行動是有效的。」

「大陸正在逐步成為全球創新和品牌方面的一個引領者。」華春瑩表示，根據聯合國世界智慧財產權組織最新發佈的全球創新指數，大陸首次進入全球最具創新能力的20個經濟體之列，是唯一進入前20強的中等收入國家；從投入看，大陸對人力資本和研發投入的絕對值排名全球第二；從產出看，大陸是專利申請最多、科技出版物最多以及科技工作者和研發人員數量最多的國家。

華春瑩強調，創新和智慧財產權絕非美國的獨家「專利」，應用智慧財產權、推動經濟社會進步也不是美國獨享的權利；創新和智慧財產權應該服務於全人類的進步與福祉，而「不應淪為美國打壓別國發展、維護一己私利的工具」。

(旺報 )