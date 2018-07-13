「采采食茶」台中大遠百門市重新開幕 中秋禮盒亮相

2018年07月13日 21:31 工商 曾麗芳

夏姿集團總經理王元宏（左）與台中大遠百店藍卓成，一起推薦采采食茶最新口味的中秋月餅。（圖／曾麗芳）

采采食茶今年全新推出的「中秋禮盒」，也趁此機會提早亮相！

看好台中7期百貨商圈的潛力，夏姿集團旗下的「采采食茶」大遠百2樓門市店斥資大改裝，今（13）日重新開幕。改裝後的新門市，傳遞采采較以往明亮、活潑的年輕氣息，與一貫的時尚與優雅感；入門右手邊由繽紛禮盒堆砌而成的挑高牆面，成為拍照打卡的新亮點！

采采食茶今日開幕慶，邀請采采的VIP貴婦們參與午後的茶會，享用采采精緻的茶點；同時，遠東百貨集團總經理徐雪芳與夏姿集團總經理王元宏，一起品嚐最新口味的中秋月餅，慶賀采采重新開幕。

采采食茶文化國際行銷部專案經理蘇怡文表示，采采食茶除了銷售各式各樣的茶葉、茶點、茶器、喜餅等禮盒，今年全新推出的「中秋禮盒」，也趁此機會提早亮相！新設計集結中秋最可愛的玉兔元素，躍然於黃澄澄的緹花布中，圓潤逗趣的身形，有的捧著禮盒、有的眺望星空、有的準備開盒大快朵頤的模樣，為傳統節日注入活潑又充滿氣質的新意。

蘇怡文強調，采采食茶也是台中大遠百2樓國際名品館、唯一提供餐飲服務的門市。采采食茶的餐點頗受7期貴婦好評，為因應重新開幕，采采食茶推出全新菜單，選用夏季當令蔬果入菜，尤其運用多種水果做為醬汁基底，酸甜的清爽感，讓酷夏用餐、胃口大開。

為回饋喜愛采采食茶的主顧客們，同時歡慶重新開幕，即日起至7/20，凡於門市單筆消費滿3,000元，即贈送正餐時段免費套餐升級券，市價380元！

(工商 )