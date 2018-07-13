1泊2食3選1！夏季住飯店 包的餐飲選擇更多樣

2018年07月13日 21:31 中時 何書青

搭配飯店的夏季一泊二食住房專，蓬萊邨推出台式4人合菜。（台北福華大飯店提供）

珍珠坊的港點琳瑯滿目。（台北福華大飯店提供）

「江南春」的砂鍋油豆腐雞。（台北福華大飯店提供）

台北福華大飯店之前滿足愛好台菜的饕客，推出4人入住8800元的「夏季一泊二食」住房專案，讓4位房客入住豪華雙床房，除了包早餐，也由飯店知名的台菜餐廳蓬萊邨主廚王永宗打造經典台菜4人美饌合菜，將排行榜上熱銷菜色請房客享用，可在包含碳烤烏魚子、蔭鼓炒鮮蚵、軟煎嫩溜肉、芹菜臭豆腐等23道佳餚中選7道大快朵頤；而現在飯店再將此住房專案所包的餐飲更多元化，聯合了飯店內江南春、珍珠坊、麗香苑等3間人氣餐廳，推出「1泊2食3選1」住房專案，房客可在江南春、珍珠坊、麗香苑3間餐廳選擇喜愛的餐廳。

而「江南春」、「珍珠坊」和「麗香苑」該如何選擇？又各有什麼特色呢？江浙料理餐廳「江南春」的經典名菜砂鍋濃湯獅子頭可是別處吃不到的主廚美味，特別融入了以雞肉與干貝融合而成的創意發想，另道「砂鍋醃篤鮮」品嚐得到醃、鮮五花肉截然不同風味，濃郁的湯頭更是不可錯過，「蟹黃豆腐」色澤金黃的豆腐滑潤順口，入口即化，濃稠鮮味十足的蟹粉湯汁更是香滿溢撲鼻，還有紹興醉雞、寧式鱔糊等多樣經典老菜，讓老饕們回顧舊有的記憶，體驗道地的江浙料理。

廣東料理餐廳「珍珠坊」由手藝精湛的蔡清南主廚領軍，提供老饕最愛的「明爐烤鴨」嚴用蘭陽平原3公斤的櫻桃鴨，放入五香、豆瓣醬、蔥、薑、米酒等香料調味，爐烤後表面色澤金黃油亮，外酥香而裡肉嫩，質樸好味有鴨香。當然不可少「蜜汁叉燒」採用其豬的後腿肉因油花分佈均勻，口感綿密光澤亮麗微鹹微甜十分特別。麗香苑則是咖啡廳型態的餐廳，料理跨越國界的藩籬，沙拉吧、各式主餐單點、套餐或甜點飲料都有。

此外，「江南春」即日起至9月30日推出「仲夏五七饗宴」，打破以往對江南菜餚大都精緻奢華的高貴宮廷印象，小吃區單點菜單推出57折的超值優惠，精選出的菜單也很有誠意，江南春的人氣招牌菜色「紹興醉雞」、「鎮江肴肉凍」、「砂鍋醃篤鮮」、「砂鍋油豆腐雞」等皆納入優惠活動。

(中時 )