林逸欣穩交「佛系男友」 終身大事沒「婚」頭

林逸欣今擔任一日店長。（洪秀瑛攝）

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林逸欣氣質出眾。（洪秀瑛攝）
林逸欣一日店長活動。（台灣電通提供）

氣質出眾的「音樂才女」林逸欣今（13日）在松菸文創園區出席金門酒廠金酒吧一日店長活動，被問到感情現況，她透露科技業男友之前在大陸工作，今年已回台，她自認不是愛黏人的女友，平日也不用男友接送，笑稱「現在叫車很方便啊」。

小倆口感情穩定，也見過長輩，她甜誇男友天天都會簡訊關心，「雞毛蒜皮的事，他都會抽空回我，讓我很放心」，男友下班一起吃飯就覺得很有安全感，自嘲2人是「佛系交往」，對於婚事不急，男友如果現在求婚，她驚嚇會多過於驚喜，「現在還沒有心理準備，一切隨緣。」

林逸欣先前參加《綜藝玩很大》，節目中大玩「不用手穿內褲」遊戲，她不計形象的在地上、柱子腿開開磨蹭，完全沒偶包，她今笑言不但不會後悔玩這個遊戲，還覺得好玩，「可以讓大家看到我不同的一面，很有趣」，她最後還獲勝，男友看節目後竟叫她要勤練習，「他說平常功課要先做好」，她後來真的上網查如何不用手穿內褲遊戲。

她外型嬌滴滴，沒想到其實酒量好到從沒醉過，她說自己個性理智，喝到微醺就會回家，從未在外出現失態，更不可能發生「被撿屍」情況。也透露近來戲劇作品少是因為常遇到大同小異的角色，常要她扮演懂音樂的柔弱女，其實她想嘗試偵探、醫師、警察、殺手或反派性格角色，她超愛看動畫版的柯南影集，「有不同挑戰，粉絲也才會覺得有新鮮感」。

(中時 )

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