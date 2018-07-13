台北》「骨牌效應」恐發生 唐湘龍：柯P和小英年底提前對決！

總統蔡英文(左)、台北市長柯文哲(右)。(資料照片，劉宗龍攝)

友善列印
中時電子報

民進黨執政才2年的時間，整個反感度暴漲，支持度暴跌，資深媒體人唐湘龍指出，就是因為蔡英文執政上有很大的問題，而最新民調，對民進黨反感的台北市民甚至高達54.6％。而姚文智選情低迷，問題就出在蔡英文身上，而年底的北市長選舉，也代表柯P和小英提前對決。

唐湘龍指出，姚文智選情低迷，就是因為蔡英文執政上有很大的問題，姚文智固然不是一個強勢的參選人，姚面對的是有心挑戰2020的柯文哲，這是一場柯P和小英的提前對決。如果姚文智輸得非常慘，這就是選民對小英的信任投票了。對台北市民的選擇上來講，這場選舉，並不是在選柯P或姚文智，而是他們認為姚文智的背後就是蔡英文，也就是在柯P、蔡英文之間作選擇，尤其是綠營和很多的中間選民更是如此。

唐湘龍在TVBS《少康戰情室》強調，因民調愈來愈低迷，小英總統在很多公開場合講話時，都透露著焦慮和焦躁感，這也是過去較少出現的情形，這代表她擔心選舉的結果。而台中市長林佳龍所說，若綠營丟掉雙北，對民進黨的衝擊將是骨牌效應。唐湘龍對此表示，林佳龍沒有說錯，對中南部的縣市長來講，心知肚明沒有講破的是，台北市是一個防火牆，台北若崩潰了，火就會往外頭燒，原來不太受到台北影響的選情，就會開始受影響。

(中時電子報)

馬英九、朱立倫民調打趴英賴 202… 陳建仁批：「節衣縮食」譁眾取寵…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。