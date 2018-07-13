台北》「骨牌效應」恐發生 唐湘龍：柯P和小英年底提前對決！

2018年07月13日 21:47 中時電子報 黃麗蓉

民進黨執政才2年的時間，整個反感度暴漲，支持度暴跌，資深媒體人唐湘龍指出，就是因為蔡英文執政上有很大的問題，而最新民調，對民進黨反感的台北市民甚至高達54.6％。而姚文智選情低迷，問題就出在蔡英文身上，而年底的北市長選舉，也代表柯P和小英提前對決。

唐湘龍指出，姚文智選情低迷，就是因為蔡英文執政上有很大的問題，姚文智固然不是一個強勢的參選人，姚面對的是有心挑戰2020的柯文哲，這是一場柯P和小英的提前對決。如果姚文智輸得非常慘，這就是選民對小英的信任投票了。對台北市民的選擇上來講，這場選舉，並不是在選柯P或姚文智，而是他們認為姚文智的背後就是蔡英文，也就是在柯P、蔡英文之間作選擇，尤其是綠營和很多的中間選民更是如此。

唐湘龍在TVBS《少康戰情室》強調，因民調愈來愈低迷，小英總統在很多公開場合講話時，都透露著焦慮和焦躁感，這也是過去較少出現的情形，這代表她擔心選舉的結果。而台中市長林佳龍所說，若綠營丟掉雙北，對民進黨的衝擊將是骨牌效應。唐湘龍對此表示，林佳龍沒有說錯，對中南部的縣市長來講，心知肚明沒有講破的是，台北市是一個防火牆，台北若崩潰了，火就會往外頭燒，原來不太受到台北影響的選情，就會開始受影響。

(中時電子報)