新住民第二個家 扶緣協會辦多項培力課程

2018年07月13日 22:04 中時 張亦惠

暑假來臨，新港鄉扶緣服務協會辦理新住民二代品格教育暨才藝培訓課成及一連串新住民文化體驗活動，讓新住民姐妹們向民眾分享家鄉文化、互相交流，也提供家人工作繁忙、暑期沒有規劃的新住民二代能夠在暑假時間，培養良好品德並學習不同才藝的機會。

扶緣服務協會自2007年開始投入關懷新港鄉新住民家庭的服務工作，連結在地社區資源，串連社區團體、國小舉辦各項活動及課程，提供新港鄉的新住民家庭在地化及多元化的服務。

扶緣服務協會社工周恩妮表示，協會針對新住民舉辦生活學習暨文化推廣班，一開始人不多，漸漸有些新住民姐妹會介紹自己的朋友來參加課程，除了幫助讓他們能熟悉台灣生活外，也讓新住民姐妹介紹自己國家的文化，開設異國料理課程，讓她們能在台灣得到認同。陳姓新住民姐妹說，扶緣像是第二個家，在這裡認識很多跟她一樣離鄉背井到台灣的姐妹，除了學習台灣生活知識，彼此互相幫忙、聊天，跟不同國家的姐妹分享自己家鄉的文化，除了加深自我認同也排解鄉愁。

周恩妮說，觀察到接觸個案裡有大部分是單親新住民媽媽，很多新住民媽媽忙於工作，難以兼顧孩子教育的部分，2年前協會開始舉辦新住民二代培力這樣的課程，今年是第3屆，7月7日到8月18日每周六上課，共有23位孩童參加，協會的課程會依每年不同情況做調整，像今年報名的孩子多是幼稚園及低年級，就會做一些舞蹈培力、生活飲食方面的教學，希望課程能讓這些小朋友放假有更多不同的選擇，培養好的品德也能多元學習！

(中時 )