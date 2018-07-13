不甘示弱？昨有台南血色紅水 高雄今出現迷幻綠河 網笑瘋：顏色對了

網友指出，高雄蚵仔寮今天出現「迷幻綠河」 (圖／翻攝自爆廢公社)

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中時電子報
不少網友諷刺，河水的「顏色對了」 (圖／翻攝自爆廢公社)
台南空軍基地昨天下午也出現「血流成河」的駭人景象，但市府環保局表示沒查到任何東西 (圖／翻攝自臉書)
底下有網友指出地點在蚵仔寮 (圖／翻攝自爆廢公社)
底下有網友指出地點在台17蚵仔寮 (圖／翻攝自爆廢公社)

昨天(12日)台南空軍基地附近的排水溝下午突然出現大量的噁心血色紅水，畫面怵目驚心，沒想到今天高雄也出現了「迷幻綠河」，不少網友憤怒之餘，也揶揄：「兩邊是在PK？」、「顏色正確，安啦」。

台南空軍基地南面機場路495巷旁的排水溝在昨日下午突然被染成「血水」，民眾們拍下照片PO網，認為又是不肖廠商偷排廢水所致，但市府環保局前往查緝卻一無所獲。

無獨有偶，高雄今日也發生類似情事。一位網友在臉書「爆廢公社」PO出照片，表示「不能輸給昨天台南的重金屬紅河，今天高雄推出迷幻綠河」。照片中的排水溝一片艷麗的綠色，讓人看傻眼。不少人也表示確有其事，指出地點在台17線梓官蚵仔寮。

網友們也在底下開酸：「河水的顏色正確無誤」、「顏色對了，不會有事XD」、「想不到我有生之年真能看到青山『綠水』」、「顏色沒錯，環保局會說沒事兒」、「幸福城市，連看河水都能這麼幸福」、「垃圾執政，河水當然也要是綠色的」、「幹嘛去九寨溝，這邊猛多了」。

(中時電子報)

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