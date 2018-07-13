趙詠華圓夢合唱齊豫後 竟當場哭了

2018年07月13日 21:56 中時 蔡琛儀

趙詠華上個月初前往朝聖昔日同門師姐兼偶像齊豫、潘越雲在台北小巨蛋舉辦的「回聲」演唱會，興奮表示自己，原本這個月她要和齊豫赴大陸參加寺廟音樂會，但因場地關係取消，日前她上節目終於得以和心目中的偶像首次同台合唱〈夢田〉，讓她興奮不已，甚至唱完後當場喜極而泣大哭。

有24年歷史的《點燈》節目日前開錄新一季，邀請到齊豫擔任主持人，製作人張光斗表示，除了趙詠華本身的人生故事精采，她也曾透露自己從小就是是齊豫的頭號鐵粉，靠著齊豫的歌曲重新找到人生方向，因此決定邀她來擔任嘉賓。

趙詠華成長在單親家庭，和哥哥姐姐年齡差距大，再加上當時的時空背景，單親家庭的孩子總會面對來自各方的特殊眼光，讓12歲的她內心滿是寂寞。她在國小到國中時剛好遇上民歌興盛時期，某天她聽到齊豫的〈答案〉，歌詞寫中她的心聲，就此成為齊豫的粉絲。經紀人表示，趙詠華還特地將原本只是純演奏曲的〈璀璨如星〉，找人填詞，《點燈》節目錄影時獻唱給齊豫聽，象徵當年聽著〈答案〉找尋人生方向的小女孩，如今也追隨心靈導師的腳步，成為給大家溫暖的人。不過她錄影當天不慎中了熱感冒，讓她難過又懊惱不已，但幸好她早已練好〈夢田〉，因此仍

兩人雖曾為滾石同門，但入行時間不同，完全沒有交集，直到2010年的滾石三十演唱會，才終於讓她們有了面對面交談的機會。經紀人笑說，當時她們到海外巡演，齊豫常常邀請她們到她房間聊天，趙詠華也因此受了不少啟發，像是等飛機時就抄經本讓心靈安定、每次演出都抱著感恩的心。

(中時 )