路斯明《不是人》賞自己耳光 觀眾喊人魔詮釋得好

2018年07月13日 22:15 中時 洪秀瑛

路斯明與女粉絲合影。（創意大群組提供）

路斯明代言女性保養品。（創意大群組提供）

路斯明代言女性保養品受歡迎。（創意大群組提供）

路斯明劇中哭戲，讓觀眾看了也跟著動容。（取自影片）

哭戲讓觀眾看了也不由得同情他。（取自影片）

劇中對楊丞琳大吼。（取自影片）

劇中打自己打了好幾個巴掌。（取自影片）

打臉來真的。（取自影片）

路斯明在電視劇《前男友不是人》因未婚妻楊丞琳悔婚，轉而性情大變，軟禁自殘「黑化」，那場戲還自打好幾個耳光，嚇得電視機前的觀眾看了直呼「人魔詮釋得滿好的」、「立陽做飯讓人不寒而慄，讓人起雞皮疙瘩」。其實那場掌摑戲是路斯明自己加碼演出，劇本沒有、導演也沒要求，他只是當下情緒演得激動，他又沒能打楊丞琳，只好巴自己。

之後一場他在車上用電話和丈母娘告別的戲，惹哭了一大票粉絲，大讚路斯明表演層次令人驚艷，洗白了角色，擒得更多劇迷的心，大家擔心劇中他就這麼消失了，但他賣關子說：「周立陽可能會再回來呦。」

路斯明散發熟男魅力，日前出席雅芳姊妹會活動，當天北、中、南連跑3場，每場短短30分鐘，還有名額限制，但第一次跟粉絲零距離接觸讓他很緊張，因為他正在拍攝新戲《明日之星》，造型需要蓄鬍，出席活動時無法剃掉鬍子，一度擔心對姐妹們不禮貌，也怕她們誤以為心目中的「暖心男神」變了。

路斯明問：「怕不怕被我關在一起啊？」熟女粉絲熱情說：「還可以再關久一點。」還有入戲女粉跟他說：「那個女的跟前任勾勾纏不好，你不要娶她比較好。」一天趕場活動下來，路斯明至少握了300雙手，合照加簽名忙碌得像參加選舉，他深刻感受到台灣三地女性的個性明顯不同。

他笑稱，北部的女人感性、中部的女人知性、南部的則是熱情得讓他趕不上高鐵回台北，他為了完成每一個姐妹的簽名，說就算只能搭自由座回去也願意。更讓他印象更深刻的是，活動辦完後姊妹們都說要趕回家煮晚飯了，讓他更佩服女性，沒有她們就沒有家。

(中時 )