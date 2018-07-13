陳建仁批：「節衣縮食」譁眾取寵 李來希樂喊：策略奏效了

2018年07月13日 22:32 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

軍公教年改上路後，全國公務人員協會理事長李來希在臉書發動「節衣縮食運動」，因應退休金遭砍窘境。副總統陳建仁接受專訪指出，這只是反年改團體，為了譁眾取寵所做的事，事實上是有宣傳目的。李來希反嗆：「好酸的記者會？」，陳建仁的談話證明「節衣縮食運動」產生效應了！

李來希在臉書表示，陳建仁「貴為一國副總統，國家的備位元首，竟然為了李來希遊戲人間的簡食餐飲照片召開記者會？言談間酸味十足，牛頭不對馬嘴，有那麼嚴重嗎？有這個必要嗎？國家沒有其他大事可以處理了嗎？看來我們推動的「節衣縮食運動」產生效應了！」

李來希解釋，「年金改革的負面影響已經發作了，七月一日退休退伍軍公教人員口袋破洞，所得下降已是無法迴避的事實，承受能力受限之下，消費緊縮也是不得不的選擇，我們推動節衣縮食運動只是順勢而為，我們要礪行節約，存老本養老命，這是因應政策殺人的不得不作為，我只不過是起個頭，喊喊口號而已，沒想到夥伴們全力配合跟進，果然造成商業活動的停滯，驚動了主政高層。」

李來希消遣「陳副總統高談闊論掩飾不了主政無方的心虛，引述的數據不僅錯誤百出，歪曲我的談話與臉書文圖的意義，更是顯而易見，我什麼時候說過火龍果價格崩盤與軍公教年金改革有關？把假話當事實塞到我的嘴巴，就能合理化錯誤年金改革的負面影響？就能推卸ㄧ系列農產品價崩的責任？」

李來希強調「我們的省吃儉用存老本的策略奏效了」，呼籲「持續推動我們的節衣縮食運動吧！我就是不信這個不公不義的政權不會倒！」

(中時電子報)