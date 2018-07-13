永暑礁發現淡水！ 陸媒稱不沉航母有生活保障

近年來中國在南沙群島部分駐守島礁上進行吹沙填海工程，擴大了島礁面積，圖為完成陸域吹沙填海工程後的永暑礁衛星圖片。（圖／新華社）

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中時電子報
目前南沙群島永暑礁上有派駐的共軍官兵，生活所需要靠長途運補。（圖／新華社）

近年來大陸積極填海加固並興建機場、碼頭的南沙群島永暑礁，同時也建置軍事設施與駐紮防衛部隊，為駐紮人員生活所需，在歷經多年地質探測後，終於發現地下淡水。這對於島上駐紮人員生活與未來防衛需求極為重要的，大陸媒體稱之為讓「不沉航母有堅實生活保障」。

中共所幾年來大力建設南海諸島，除了鞏固島上民用設施外，也構築讓外國忌憚的軍事設施，美國、菲律賓已多次向國際社會表達憂慮，認為中國此舉將使得這些仍有主權爭議的小島，成為南海地區發生衝突導火線。

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中國大陸在南沙永暑礁新建機場，並於2016年1月6日試飛成功，兩架民航客機降落南沙永暑礁新建機場。民航機從海南島的海口機場飛永暑礁約需2小時，圖為試飛成功時駐紮人員合影。(圖／ 新華社)

據《鳳凰軍事》報導，最近大陸派出的地質探測科研人員傳來好消息，在南沙的永暑礁附近發現可飲用的地下淡水資源。南沙群島中比較大的島礁，上面駐紮人員的生活保障，也需要經過遠距離的運輸來保障。這種生活方式的成本無疑是高昂的。如今發現淡水資源，無疑將大大減輕後勤運補的成本，也讓當地生活與防衛有更多的保障。

報導指出，永暑礁距離大陸750海里，相當於1389公里，距離相當遙遠。原僅0.6平方公里，經過不斷填海造陸，目前面積已經擴展到了2.8平方公里，成為南沙群島中第三大島。在這塊島礁上，已建立了機場跑道和基本的生活設施。2017年，10名共軍官兵首次上島駐紮。

不過，由於運補線過長，永暑礁駐紮人員生活條件十分艱難，食物需要大陸運輸，飲用水則主要依靠海水淡化，更無法為漁民提供物質補給。因此，在填海造島之初就不遺餘力地設法解決淡水資源問題。

報導說，大陸在2016年就派遣了一支有軍方工程技術專家帶隊探測隊前往永暑礁探測地下水資源。探測隊在永暑礁本島0.6平方公里的範圍內佈置了27個探測點位進行鑽探勘測。經過探測研究，最終在27個點位中發現有11個點位具有地下水。

新發現的地下水不僅儲水量較大，而且水質較好，完全可以達到直接飲用的標準。這些地下水的發現，解了島上生活用水的問題，甚至還可以進行小規模蔬菜種植。

報導指出，永暑礁上原已建造淡水蓄水湖，約略已滿足島上基本生活需求。有了更多的淡水資源，不僅島上人員生活可以改善，還能提供漁民避險或生活物質補給，這對加強南沙群島的管控有十分重要的作用。

(中時電子報)

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文章來源：永暑島發現地下淡水！不沉航母有了堅實生活保障

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