不當阿公學弟！趙翊安捨南一中改選20萬學費貴族私校

2018年07月13日 22:51 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

義大國際學校申請時就必須先繳交3000元報名費，且不會退還 (圖／翻攝自義大國際學校官網)

趙翊安可能就讀的G9國際課程，每學期學費高達20萬4810元 (圖／翻攝自義大國際學校官網)

前總統陳水扁的金孫趙翊安成績優異，今年特招考上台南一中，然而今天(13日)新生報到卻沒有出現，原來是趙翊安不打算就讀南一中，轉而去就讀每學期學費要價20多萬的義大國際高中。

根據《蘋果》報導，今年南一中錄取716人，有13人沒有報到，趙翊安也是其中之一。前總統陳水扁於1969年自南一中畢業，近半世紀後趙翊安也成功考上南一中，卻沒打算當阿公的學弟，而是可能轉就讀私立義大國際高級中學。

趙翊安從私立寶仁國小畢業後，就進入崇明國中就讀，校長王宏寶說趙翊安天分極佳，成績一直保持在前五名，數理方面更是優異，因此特招成績也順利錄取南一中。

據了解趙翊安的兩位弟弟目前都是就讀私立義大國際中小學，趙翊安也短暫在該校就讀，因此這次捨棄南一中，可能的選擇會是義大國際高中。而這所學校所收取的學費是G9每學期20萬4810元，價格高昂，採取全英文教學，且申請入學時就必須先繳交3000元報名費，往後也不會退還，是名符其實的「貴族學校」。

(中時電子報)