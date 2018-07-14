台北》柯志恩稱「全力救姚」丁能勝出！ 吳子嘉一旁笑到歪腰

2018年07月14日 00:02 中時電子報 呂承哲

最新的2018年台北市長選舉民調昨(12)日出爐，「白藍綠」三方的支持度，以無黨籍的柯文哲領先，國民黨丁守中列居第二，民進黨的姚文智穩居第三。針對這份民調，國民黨立委柯志恩就在政論節目分析目前戰況，指稱藍綠面對柯文哲氣勢回升，會全力提升姚文智聲量，將選戰拉回藍綠對決。

根據《美麗島電子報》最新民調來看，柯文哲36.7%、丁守中27.7%、姚文智13.8%，柯文哲5月初陷入「你若不爽(兩岸一家親)，我很拍謝啦」的道歉風波，然而隨著與網紅拍攝網路節目，民調逐漸回神，丁守中的民調位居第二，姚文智則是穩居第三名的寶座。

對此，柯志恩於昨日播出的《年代向錢看》節目表示，在野黨通常會把《美麗島電子報》民調，當作非常重要的參考指標，只要民調一出，就會調整選戰策略。柯志恩還透露，丁守中團隊一開始還為了要「打姚」還是「打柯」苦惱，「我必須承認，本來都不想去碰柯那一個部分，為什麼，因為不想跟柯粉作對」，沒想到後來柯文哲聲勢再起，團隊居然變成在討論如何拯救姚文智。

柯志恩還說到，「天啊，我們現在已經開始在討論，國民黨如何來提升姚文智，這是目前大家的選戰策略」。柯志恩指出，現在真的傾全力，要來幫姚文智做任何事情，讓姚文智民調從13%變成超越30%，這樣丁守中才有機會勝出。

柯志恩的這番言論，《美麗島電子報》董事長吳子嘉已經在一旁笑到歪腰，來賓與主持人的嘴角也是忍不住失守，就差沒笑出聲來。對此，網友留言表示「柯P竟然成就藍綠大和解」、「柯志恩真的超好笑，全力搶救姚姚」、「丁要靠鐵票贏的話策略正確」、「藍綠一家親，攜手向前行」、「沒什麼好討論了，年底就是棄姚保柯了」。

(中時電子報)