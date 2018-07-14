柯P夫人再發威 陳佩琪先批名嘴再酸姚立明

2018年07月14日 00:03 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

台北市長柯文哲遭政論節目名嘴指疑財產申報不實，柯文哲妻子陳佩琪6月12日向台北地院遞狀對三立及陳斐娟、曾勁元提告，請求連帶求償500萬元捐給兒福團體，並在三立官網登道歉啟事。陳佩琪今天又在臉書回憶過程，指有名嘴認為被她PO文汙衊，要求道歉澄清。不過，她對名嘴亂象不滿已久，直回「名嘴不爽想告我，就去告吧」。並大酸某些名嘴有閱讀和理解障礙，及暗酸姚立明任柯P競選總幹事和稀泥。

陳佩琪今在臉書發文表示，她在臉書PO文指幕僚告訴她「汙衊到某位名嘴，對方要她道歉澄清」。陳佩琪當時帶小孩去看電影，沒辦法再去仔細了解，心想「若名嘴不爽想告我，就去告吧」，隨後陳佩琪諷刺名嘴，社會上有少數人與某些名嘴一樣，有閱讀和理解障礙，而她一點也不意外，她隨後挖苦寫到，講這些不知名嘴會不會覺得不舒服？

陳佩琪還重提「某節目曾拿一張五百萬的小吃店收據來影射先生2014年競選時的財務收支有問題」，她表示當時柯P競選總部聘有競選總幹事，「500萬的小吃店收據若要告，提告人應該是當時的競選總幹事或財務長，而不是我這局外人。」而當時柯文哲競選總幹事就是姚立明，姚因故與柯文哲分道揚鑣專門上政論節目「黑柯」，陳佩琪重提往事，暗示姚立明對「財務收支問題」和稀泥。

(中時電子報)