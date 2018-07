2018年07月14日 02:54 中時 潘鈺楨

席琳狄翁爬出天窗跟粉絲道別。(讀者提供)

席琳狄翁(Celine Dion)13日晚間在台北小巨蛋舉行第2場演出,范瑋琪(范范)、黃小琥、瑞莎與林書瑋等人都來朝聖。與第一場不同的是,之前幾場表演她都以風靡全球的電影《鐵達尼號》主題曲〈My Heart Will Go On〉畫下句點,這次竟被台灣粉絲熱情打動,破天荒首度在安可曲後再加碼!

席琳唱完〈My Heart Will Go On〉後,台下粉絲仍然不肯離去,「安可!安可」喊個不停,席琳被觀眾熱情打動,清唱貓王名曲〈Can’t Help Falling In Love〉。這首加碼曲為台灣獨有,成為今晚大驚喜,也可見天后真的超愛台灣。

不只如此,她從小巨蛋乘車離開時,看到粉絲在停車場出口夾道送行歡呼,忍不住從天窗爬出來,直接豪氣坐在車頂,揮手獻飛吻,還大喊:「謝謝你們,謝謝!」最後才依依不捨搭車離去。席琳狄翁14日周六在台北小巨蛋還有最後一場演出,還會有什麼彩蛋令人期待。

(中時 )