新教長葉俊榮該不該拔管？ 網民：為了選舉 該鬆手啦！

2018年07月14日 00:45 中時電子報 黃麗蓉

也是台大人的新教長葉俊榮下週一就要上任，他強調上任後會優先處理台大校長案，PTT網民貼文問，葉俊榮是該拔管，還是不該拔呢？有人直言：「為了選舉，該鬆手啦！」

該網民貼文問說：「拔不拔管一定會引起爭議，反管派一定會覺得放水，挺管派雖然可能會覺得，那你浪費這半年是要幹嘛？但可能會消氣。那如果繼續拔管，除非能找到真的違法的事證，而且台大選擇戰到底，那又會卡到不知何年何月，挺管派一定會憤怒，各位覺得呢？」

鄉民們認為，「該放手了，葉肯跳火坑，上面該跟他說，別拔了！」、「官啊！」、「直接簽字准了啦，拖台錢。」

國民黨立委柯志恩則在臉書指出，葉俊榮在受訪時語帶玄機表示，管案「讓台大更消沉」、「不讓卡管案再糾結」，還強調他清楚告訴蔡總統、行政院長清德，管案必須用他「說的態度處理才行」，由葉俊榮自己拍板管案後續，似乎是讓葉同意「撩落去」的重要條件。

柯志恩點出，未來教部是否真能「教育歸教育、政治歸政治」，第一個指標是，葉俊榮踏入教育部後是否真能「清君側」？把傳聞甚久的「地下部長」請出部長室，不再受獨派的挾持與指導。像前教育部長潘文忠也曾想放下糾結，無奈在部內有「國師」之稱的莊國榮堅持力阻，才讓潘頂不住壓力，最終辭職尋求解脫。

柯志恩強調，拔管的人雖是吳茂昆，但莊國榮在「卡管」過程的功勞簿上絕對居功厥偉，且至今還在部內走動、接受各司處官員的諮詢呢！葉俊榮和莊國榮都是行政法專家，同行未必相忌，但問題是，到底是哪一個阿榮在當家做主呢？

(中時電子報)