中和庄溯源 華夏科大帶領走讀圓通寺步道

華夏科技大學推動「中和庄溯源」系列活動，邀請專家帶領50名社區居民及師生走讀圓通寺登山步道。（葉書宏翻攝）

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華夏科技大學推動「中和庄溯源」系列活動，邀請專家帶領50名社區居民及師生走讀圓通寺登山步道。（葉書宏翻攝）
華夏科技大學推動「中和庄溯源」系列活動，邀請專家帶領50名社區居民及師生走讀圓通寺登山步道。（葉書宏翻攝）
華夏科技大學推動「中和庄溯源」系列活動，邀請專家帶領50名社區居民及師生走讀圓通寺登山步道。（葉書宏翻攝）
華夏科技大學推動「中和庄溯源」系列活動，邀請專家帶領50名社區居民及師生走讀圓通寺登山步道。（葉書宏翻攝）
華夏科技大學推動「中和庄溯源」系列活動，邀請專家帶領50名社區居民及師生走讀圓通寺登山步道。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學推動「中和庄溯源」系列活動，邀請專家帶領50名社區居民及師生走讀圓通寺登山步道，透過解說、實地走訪，讓參與者更進一步了解中和的地理環境，行程中還有昔日知名的中和八景「壁湖怪石」，學員們驚呼：「中和資源宛如都會中的珍珠。」

華夏科技大學社會責任實踐計畫「華夏南勢在地紮根」-「中和庄溯源」紮根計畫，包括古往今昔中和庄、社區資源調查、GPS APP工具應用等室內學習工作坊活動，而「踏溯中和庄」則為室外課，實際帶師生及民眾體驗。

走讀圓通寺登山步道，分為上午自然生態導覽及下午圓通禪寺人文歷史景觀導覽。由曾在復興國小擔任自然科老師吳恆毅帶領解說，對中和牛埔山一帶的植物如數家珍，詳細的解說導覽，讓參與學員驚呼原來中和生態資源如此豐富。

下午則由中和庄文史協會理事長黃政瑞接續帶領導覽圓通禪寺歷史淵源，有名的獅象楔語、佛字摩崖、塊狀砂岩節理縫一線天的美景。

杜姓學員表示，因為剛搬來中和，對中和庄的認識有限，僅聽說過烘爐地、圓通寺和潑水節，從室內課認識整個中和庄開拓史、社區資源調查的工具應用，還有實地踏查圓通寺山林幽徑的巡禮，讓她對中和庄有更深刻的認識收穫滿滿。

華夏科大通識教育中心張老師參加活動後表示，自己算是因工作成為中和庄的長期過客，經由系列活動讓她真正深刻感受到在華夏科大邊緣的丘陵山地自然資源豐富，能擁抱這片青山綠水，有如珍珠翡翠，彌足珍貴。

(中時 )

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